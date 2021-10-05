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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تأخير الصلاة بسبب العمل إلى نهاية اليوم .. رأي الشرع

الصلاة
الصلاة

حكم تأخير الصلاة بسبب العمل إلى نهاية اليوم ، أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال "ما حكم تأخير الصلاة بسبب العمل إلى نهاية اليوم؟

هذة كفارة تأخير الصلاة عن وقتها

هل تأخير الصلاة له كفارة ؟ .. دار الإفتاء تجيب

حكم تأخير الصلاة بسبب العمل

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، إنه لا يجوز للمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا بعذر، منوها أن العمل ليس عذرا لإخراج الصلاة عن وقتها بسببه، حيث أن الصلاة تستغرق بالكثير عشر دقائق وهذا الوقت لا يمكن أن يؤخر العمل، وإن ضاق الأمر على العامل فمن الممكن أن يتم مباشرة العمل بالتناوب فيما بين العاملين ويؤدي كل منهم الصلاة.

كفارة تأخير الصلاة

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة أهم أركان الإسلام ويجب أداؤها في وقتها، منوهًابأن من فاتته الصلاة المفروضة حتى خرجت عن وقتها، يجب عليه أداؤها متى تمكن من ذلك.

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما كفارة تأخير الصلاة؟» أن الشخص الذي يؤخر صلاته تكاسلًا، يكون آثمًا، مشيرًا إلى أن كفارة هذا الإثم، المبادرة بقضاء الصلاة وكثرة الاستغفار.


وأوضح أنه في حالة فوت الصلاة بعذر كالنائم أو في مكان لم يستطع فيه الصلاة، لا يأثم صاحبها ولكن يجب عليه القضاء فقط.

حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر
 

قالت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا أدي المسلم صلاته بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة.


وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر؟»، أنه يندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»، أخرجه الترمذي والطبراني.

 

حكم ترك الصلاة تكاسلا


قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الصلاة عماد الدين من هدمها فقد هدم الدين ومن تركها عمدا منكرا لها فقد كفر بإجماع الآراء.. ومن تركها سهوا فهو غافل.


وأضاف جمعة في فتوى له بإحدى البرامج الفضائية قائلا: "الصلاة مفروضة على المسلم سواء سمع الأذان أو لم يسمعه، وقت دخول كل صلاة معروف عند الجميع، فمن تركها تكاسلا وهو يتذكرها ويسمع المؤذن ويشاهد الناس تصلي بالمسجد فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ويجب عليه مراجعة نفسه والانتظام في أداء الصلاة".


وتابع: الصلاة شرف للعبد قبل أن تكون تكليفا، ويكفي المؤمن شرفا أن يسمح الله له بالوقوف بين يديه يناجيه ويدعوه بما يريد، وذلك بالصلاة، فيتوضأ المؤمن ويصلي ركعتين ويدع الله تعالى بما يشاء.

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