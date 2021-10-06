عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر بدون حظره على فيسبوك | صور

كيفية حظر أحد الأشخاص
كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر

تعتبر تطبيقات فيسبوك وماسنجر وخدماتها هي الأكثر استخداما في العالم، وأكبر دليل على ذلك ما حدث منذ يومين من توقف تم لتطبيقات فيسبوك الأمر الذى أصاب الكثير من المستخدمين بصدمة كبيرة خاصة الذين يعتمدون على التطبيقات في العمل أو الدراسة، ومع كثرة الإزعاج الذي تسببه التطبيقات، خاصة تطبيق ماسنجر أصبح من الضروري حظر الأشخاص الذين يتسبون في ذلك لمواصلة استخدام التطبيق. 


وبحسب موقع Business Insider فإن أصبح من السهل حظر الأشخاص على تطبيق ماسنجر وكذلك إلغاء حظرهم وذلك بدون حظرهم على فيسبوك ، ببضع خطوات بسيطة للغاية. 

اعتراف رسمي من فيسبوك عن سبب تعطله في العالم.. وهذا رقم الخسائر الحقيقي

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟


وللقيام بحظر أحد الأشخاص على تطبيق ماسنجر بدون حظره على فيسبوك سيتعين عليك الوصول إلى قسم "الأشخاص" في تفضيلات التطبيق من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي، بعد التنقل عبر القائمة ، كما يمكنك حظر الأصدقاء وإلغاء حظرهم عن طريق تحديد اسم من القائمة أو عن طريق البحث عن شخص معين. 


كما أنه من المهم أيضًا ملاحظة أن حظر شخص ما على ماسنجر لا يحظره على فيسبوك أيضًا ، حيث يتمتع كلاهما بوظائف منفصلة ، على الرغم من أنه يمكنك عرض كلا الإعدادين في نفس المكان.


ويؤدي الحظر على فيسبوك إلى إزالة الشخص كصديق لك وكذلك حظره على ماسنجر ، بينما يؤدي الحظر على ماسنجر فقط إلى حظر مكالمات الشخص ورسائله. 


كيفية حظر شخص ما على تطبيق ماسنجر دون حظره على فيسبوك 

How to unblock on Facebook Messenger
كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر


1. افتح تطبيق ماسنجر على هاتفك الآيفون أو الأندرويد

 

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي ، والموجودة في دائرة في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

 

3. سيؤدي هذا إلى فتح تفاصيل ملفك الشخصي، قم  بالتمرير لأسفل إلى قسم "التفضيلات".

4. انقر على "الأشخاص".

How to unblock on Facebook Messenger
كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر

5. انقر على "محظور". هذا هو الخيار الأخير في صفحة "الأشخاص".

6. انقر على "إضافة شخص ما".

How to unblock on Facebook Messenger
كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر

7. قم بالتمرير عبر قائمة الأصدقاء ، أو انقر فوق اسم من جهات الاتصال الحديثة ، أو ابحث عن شخص معين، وانقر فوق اسم الشخص بمجرد تحديد موقعه، هذا سوف ينقلك إلى صفحة جديدة.

How to unblock on Facebook Messenger
كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر

8. اضغط على "Block on Messenger" أى حظر على ماسنجر وسيكون لديك أيضًا خيار حظرهم على فيسبوك أيضا في نفس الوقت إذا أردت .

 

9. ستظهر نافذة منبثقة تؤكد اختيارك لحظر الشخص. اضغط على "حظر" لإكمال الحظر.

 

فيسبوك ماسنجر حظر شخص على ماسنجر حظر شخص على فيسوك كيفية حظر أحدهم على ماسنجر حظر ماسنجر

موضوعات متعلقة

خبير معلومات: فيسبوك قامت بتعطيل تطبيقاتها أمس لهذه الأسباب

مارك زوكربيرج يعوض ثلث خسائره من تعطل فيسبوك.. تفاصيل

فيسبوك: خطأ في الإعدادات وراء انقطاع الخدمة

فيسبوك في خطر.. قرار هام من الاتحاد الأوروبي يهدد المنصة العالمية

ترشيحاتنا

شعراوي يبحث مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة ترتيبات"يوم المدن العالمي" بالأقصر

التعليم تجهز المدارس بالكواشف الحرارية ومستلزمات التعقيم استعدادا للدراسة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة توسكر

للمرة الثانية| زيادة جديدة في أسعار لادا جرانتا 2022.. تفاصيل

ذكرى المولد النبوي.. 12 دعاء مستجابًا للرسول

حسن الخاتمة..أحمد مات ساجدًا في الإسكندرية..وزوجته: كان زوجا مثاليا .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت..تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك يكشف مفاجأة في قرار إيقاف مجلس مرتضي منصور

علاقات النجوم مع أبنائهم.. عمرو دياب لا يصرف على ابنته.. وضرب فنانة معروفة من ابنها

طقس السعودية اليوم .. فرص لسقوط أمطار رعدية غزيرة

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

تعرف على سبب بكاء أحمد ماهر على الهواء مع صاحبة السعادة |فيديو

أمطار وعواصف رعدية.. إعصار شاهين يهدد 6 محافظات في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| تحطيم الأسطورة الصهيونية.. 10 أغاني وطنية زلزلت النفسية الإسرائيلية

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

فيديو

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ