كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر بدون حظره على فيسبوك | صور

تعتبر تطبيقات فيسبوك وماسنجر وخدماتها هي الأكثر استخداما في العالم، وأكبر دليل على ذلك ما حدث منذ يومين من توقف تم لتطبيقات فيسبوك الأمر الذى أصاب الكثير من المستخدمين بصدمة كبيرة خاصة الذين يعتمدون على التطبيقات في العمل أو الدراسة، ومع كثرة الإزعاج الذي تسببه التطبيقات، خاصة تطبيق ماسنجر أصبح من الضروري حظر الأشخاص الذين يتسبون في ذلك لمواصلة استخدام التطبيق.



وبحسب موقع Business Insider فإن أصبح من السهل حظر الأشخاص على تطبيق ماسنجر وكذلك إلغاء حظرهم وذلك بدون حظرهم على فيسبوك ، ببضع خطوات بسيطة للغاية.



وللقيام بحظر أحد الأشخاص على تطبيق ماسنجر بدون حظره على فيسبوك سيتعين عليك الوصول إلى قسم "الأشخاص" في تفضيلات التطبيق من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي، بعد التنقل عبر القائمة ، كما يمكنك حظر الأصدقاء وإلغاء حظرهم عن طريق تحديد اسم من القائمة أو عن طريق البحث عن شخص معين.



كما أنه من المهم أيضًا ملاحظة أن حظر شخص ما على ماسنجر لا يحظره على فيسبوك أيضًا ، حيث يتمتع كلاهما بوظائف منفصلة ، على الرغم من أنه يمكنك عرض كلا الإعدادين في نفس المكان.



ويؤدي الحظر على فيسبوك إلى إزالة الشخص كصديق لك وكذلك حظره على ماسنجر ، بينما يؤدي الحظر على ماسنجر فقط إلى حظر مكالمات الشخص ورسائله.



كيفية حظر شخص ما على تطبيق ماسنجر دون حظره على فيسبوك

كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر



1. افتح تطبيق ماسنجر على هاتفك الآيفون أو الأندرويد

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي ، والموجودة في دائرة في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

3. سيؤدي هذا إلى فتح تفاصيل ملفك الشخصي، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "التفضيلات".

4. انقر على "الأشخاص".

كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر

5. انقر على "محظور". هذا هو الخيار الأخير في صفحة "الأشخاص".

6. انقر على "إضافة شخص ما".

كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر

7. قم بالتمرير عبر قائمة الأصدقاء ، أو انقر فوق اسم من جهات الاتصال الحديثة ، أو ابحث عن شخص معين، وانقر فوق اسم الشخص بمجرد تحديد موقعه، هذا سوف ينقلك إلى صفحة جديدة.

كيفية حظر أحد الأشخاص على ماسنجر

8. اضغط على "Block on Messenger" أى حظر على ماسنجر وسيكون لديك أيضًا خيار حظرهم على فيسبوك أيضا في نفس الوقت إذا أردت .

9. ستظهر نافذة منبثقة تؤكد اختيارك لحظر الشخص. اضغط على "حظر" لإكمال الحظر.