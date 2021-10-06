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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أوبئة يكشف مفاجأة عن علاج جديد لكورونا نتائجه مذهلة وموعد طرحه

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور إسلام عناني، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن تفاصيل وصول العالم لعلاج جديد لفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك دواءً حقق نتائج أكثر من رائعة ومذهلة. 


وأكد إسلام عناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن هناك دواء أمريكيا لعلاج كورونا سيتوفر خلال أسابيع قليلة، مشير إلى أن هذا الدواء يعمل على منع تكاثر فيروس كورونا داخل الجسم.


وأشار الدكتور إسلام عناني، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن هذا الدواء يعالج الحالات الخفيفة والمتوسطة، ونتائجه حتى الآن جيدة، مشيرًا إلى أن هذا الدواء يقلل من دخول المستشفى بنسبة 50%، ولم يسبب أي وفيات.

 

وأكمل الدكتور إسلام عناني، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن ثمن هذا الدواء لن يكون مرتفعًا، وثمنه في أمريكا 700 دولار ما يوازي 11 ألف جنيه، وعند وصوله لمصر؛ سيكون أقل من ذلك بكثير.

 

وعن موعد طرح الدواء في الأسواق؛ كشف الدكتور إسلام عناني، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن أنه من المتوقع أن يُطرح بالأسواق نهاية العام الحالي.

إسلام عناني اخبار التوك شو فيروس كورونا أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة علاج كورونا

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