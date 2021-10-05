فيروس غامض يصيب البشر في اليابان.. قد يكون انتشر خارجها

اكتشف علماء في اليابان، فيروس غامض يصيب البشر، وسمي الفيروس الغمض باسم Yezo، ويعتقد أنه ينتقل عن طريق لدغات القراد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، سمي الفيروس الغامض باسم Yezo، ويعتقد أنه ينتقل عن طريق لدغات القراد، وتشمل أعراض العدوى: الحمى وانخفاض الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء.

وكشف كيتا ماتسونو، عالم الفيروسات في المعهد الدولي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ بجامعة هوكايدو، أن سبعة أشخاص على الأقل في اليابان أصيبوا بالفيروس منذ عام 2014، لم تكن هناك وفيات.

ويعتقد الخبراء اليابانيون أن الفيروس يحتاج إلى التحقيق خارج هوكايدو لمعرفة المزيد عن انتشاره.

وقال البروفيسور ماتسونو: "كل حالات الإصابة بفيروس Yezo التي نعرفها حتى الآن لم تتحول إلى وفيات، لكن من المحتمل جدا أن يكون المرض موجودا خارج هوكايدو، لذلك نحتاج إلى التحقيق بشكل عاجل في انتشاره".

وتعرف العلماء على فيروس Yezo كشكل من أشكال فيروس orthonairovirus، الذي يعتبر جزءا من عائلة Nairoviridae، والتي تشمل مسببات الأمراض التي تسبب حمى القرم-الكونغو النزفية (CCHF).

وواجه العلماء اليابانيون فيروس Yezo لأول مرة بعد دخول رجل يبلغ من العمر 41 عاما المستشفى مصابا بالحمى وألما في الساق.

وتبين أن الرجل تعرض للعض من قبل حشرة - من المحتمل أن تكون قرادا، أثناء المشي في غابة في هوكايدو.

ولم تكشف الفحوصات التي أجريت في المستشفى عن أي فيروس معروف يحمله القراد في المنطقة. ثم نُقل مريض آخر ظهرت عليه أعراض مماثلة إلى المستشفى بعد عام.

وحدد التحليل الجيني للفيروس المستخرج من دم المرضى، العامل الممرض الجديد بأنه فيروس orthonairovirus. ثم سُمّي بـYezo تيمنا بالاسم التاريخي لهوكايدو، وهي أقصى شمال جزر اليابان الرئيسية.

ولتحديد أصل فيروس Yezo، حلل علماء هوكايدو العينات التي جمعت من الحيوانات في المنطقة بين عامي 2010 و2020.

واكتشفوا الأجسام المضادة للفيروس في الغزلان المحلية والراكون. واكتُشف الحمض النووي الريبي لفيروس Yezo أيضا في ثلاثة أنواع من القراد في الجزيرة.

وقال البروفيسور ماتسونو: "يبدو أن فيروس Yezo أثبت انتشاره في هوكايدو، ومن المرجح أن يتسبب الفيروس في المرض عندما ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات عن طريق القراد".

وسيجري التحقيق فيما إذا كان فيروس Yezo انتشر في جميع أنحاء البلاد عن طريق الحيوانات والأشخاص المصابين.