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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي بذكرى يوم العبور.. قرار هام من الاتحاد الأوروبي بشأن فيسبوك.. ورئيس الوزراء اللبناني يرد على وثائق باندورا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يهنئان السيسي بذكرى يوم العبور

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

نشرة أخبار العالم: بايدن ينتظر كارثة كبرى خلال أكتوبر.. وأزمة فيسبوك وفضائح باندورا.. وماذا يحدث بين فرنسا والجزائر؟

نشرة أخبار العالم.. عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وواتساب وانستجرام.. ملك الأردن يرد على وثائق باندورا

أكسيوس: دعوات في الكونجرس للتحرك ضد فيسبوك.. تفاصيل

قالت فرانسيس هاوجين، التي سربت وثائق داخلية لـ شركة فيسبوك، في جلسة استماع في الكونجرس، اليوم الثلاثاء، أنها تعتقد أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لن يغير طرقه ما لم يتخذ الكونجرس قرارات ضده.

حماس تشكر مصر رئيسا وحكومة وشعبا.. وتكشف تفاصيل اجتماع هنية ورئيس المخابرات

أصدرت حركة حماس الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، بيانا كشفت فيه تقاصيل لقاء الحركة مع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

جفاف مخيف .. الأمم المتحدة: أزمة مياه عالمية تهدد مليارات البشر

أفاد تقرير صادم صادر عن وكالة الأرصاد الجوية التابعة لـ الأمم المتحدة، بأن العالم غير مستعد لـ الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والأعاصير والفيضانات، والتي من المتوقع أن تتفاقم مع تغير المناخ والتي تحتاج إلى حلول فعالة بشكل عاجل وسريع لتجنب الكوارث المتعلقة بالمياه.

الرئيس التونسي يوجه بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الوزراء التونسية المكلفة بتشكيل الحكومة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.

تتطلب دعما دوليا.. السودان يكشف أزمة تدفقات لاجئي إثيوبيا الفارين من تيجراي

أعلنت السلطات في السودان، اليوم الثلاثاء، أن تدفقات اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الصراع في إقليم تيجراي، تتطلب دعم ومناصرة المجتمع الدولي، جراء ضعف البنيات والخدمات والضرورية.

مارك زوكربيرج يعوض ثلث خسائره من تعطل فيسبوك.. تفاصيل

استعاد مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، جزءا كبيرا من الخسائر التي لحقت به جراء تعطل فيسبوك وانستجرام وواتساب.

البيت الأبيض يطمئن إسرائيل: لدينا سيناريو آخر حال فشل الدبلوماسية مع إيران

أصدر البيت الأبيض بيانا بشأن اجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

تعديل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول ليبي قوله، إنه تم تعديل موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في شهر ديسمبر المقبل، والانتخابات التشريعية في يناير.

سري للغاية| سقوط عشرات العملاء للمخابرات الأمريكية حول العالم وزلزال داخل CIA

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن خسارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"  العشرات من العملاء أو المجندين، سواء عن طريق إلقاء القبض عليهم أو قتلهم أو كشفهم وتجنيدهم من قبل دول أخرى.

مصدر الثروة موثق وقانوني.. رئيس الوزراء اللبناني يرد على وثائق باندورا

أصدر مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، بيانًا للرد على ما ورد من ادعاءات ضده في تحقيق "وثائق باندورا"، الذي أعده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، حول العقارات السرية لعدد من قادة الدول والشخصيات البارزة.

شركة عالمية عملاقة توقف بيع منتجاتها في إسرائيل

قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الثلاثاء، إن عملاق المنتجات الرياضية العالمية نايكي،قررت وقف بيع منتجاتها في إسرائيل.

مسؤول بحكومة بينيت يوضح حقيقة وجود قوات إسرائيلية في أذربيجان

وصف سفير إسرائيل لدى روسيا، بين تسفي، اليوم الثلاثاء، مزاعم تواجد قوات إسرائيلية في إقليم قره باج بأذربيجان بـ "الهراء الكبير والأوهام".

فيسبوك في خطر.. قرار هام من الاتحاد الأوروبي يهدد المنصة العالمية

قالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، اليوم الثلاثاء، إن تعطل فيسبوك لـ6 ساعات يظهر عواقب الاعتماد على عدد قليل من الشركات الكبرى ويؤكد الحاجة إلى مزيد من المنافسة.

أمريكا.. الشرطة تعتقل رجلا من داخل السيارة المشبوهة أمام مقر المحكمة العليا

أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتقال رجل بداخل السيارة المشبوهة التي كانت أمام مقر المحكمة العليا، مؤكدة أنه لم يتم العثور على أسلحة ولا يزال التحقيق جاريًا مع المشتبه به.

الجيش اللبناني يضبط كمية هائلة من نترات الأمونيوم المتسببة في انفجار بيروت

أعلن الجيش اللبناني في بيان له اليوم الثلاثاء، عن ضبط كمية كبيرة من نترات الأمونيوم في مدينة عرسال بمنطقة البقاع في محافظة بعلبك، وذلك للمرة الثانية.

كارثة تلوح في الأفق.. إعصار مدمر يقترب من بريطانيا

يتجه إعصار"سام" المدمر إلى بريطانيا، مع توقعات بهطول  أمطار غزيرة، كما أصدرت هيئة الارصاد البريطانية، تحذيرات بشأن الطقس بسبب الفيضانات.

صدى البلد خادم الحرمين الشريفين السيسي الكونجرس فيسبوك الرئيس التونسي رئيس الوزراء اللبناني وثائق باندورا

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