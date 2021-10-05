تعديل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول ليبي قوله، إنه تم تعديل موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في شهر ديسمبر المقبل، والانتخابات التشريعية في يناير.

وأعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية عقب انتخاب رئيس البلاد بـ 30 يوما.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن إجراء الانتخابات البرلمانية سيتم عقب اعتماد انتخاب رئيسا للبلاد بشهر، بناءً على حرص البرلمان على إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك، نظراً لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب.

وأضاف أن قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة وبإمكان الأحزاب السياسية المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم.

وأشار إلى أن التصويت بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية.

ولفت إلى أن التصويت بالأغلبية على رفض التعديلات المقترحة من المفوضية العليا للانتخابات مع مراعاة الأخطاء المادية.