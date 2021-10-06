نهاية العالم .. القمر سيترك كوكب الأرض

أثار العلماء مخاوف من أن الأرض قد تصبح ذات يوم غير مستقرة وبلا قمر لأن القمر يبتعد عن الكوكب، ويؤثر على حركة المد والجزر.

ففي خلال 4.5 مليار سنة، كان القمر يبتعد ببطء، على الرغم من أن هذا هو الحال دائمًا ، إلا أنه يُعتقد الآن أن القمر يمكن أن يترك كوكب الأرض تمامًا يومًا ما.



وفقًا لمجلة العلوم الأرض والكواكب والفضاء ، يمكن أن يتسبب ذلك في إحداث فوضى في كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا ، حيث تؤثر دوران الجاذبية للأرض والقمر على البحر والشمس والثدييات والحياة النباتية والمزيد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.

ويقع القمر حاليًا على بعد حوالي 240،000 ميل، فقد يمكن لعلماء الفلك قياس مسافة القمر من الأرض عن طريق إطلاق أشعة الليزر عليه وقياس المدة التي يستغرقها هذا الشعاع للعودة إلى الأرض.

هناك خمس لوحات على القمر، اثنان تم تسليمهما بواسطة أبولو 11 و 14 في عام 1969 و 71 ، على التوالي والتي تحتوي على حوالي 100 مرآة لكل منها، كما تم تسليم ثلاث لوحات أخرى بواسطة Apollo 15 واثنين من المركبات الآلية السوفيتية في أوائل السبعينيات.

هذه أيضًا هي الطريقة التي يحافظ بها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الدقة على أجهزتنا الذكية أيضًا، على الرغم من إطلاق الحزم على الأقمار الصناعية ، وليس القمر - ويتم ذلك بالفعل في المملكة المتحدة من مرفق الجيوديسيا الفضائية في هاليشام ، بالقرب من إيستبورن.



ومع ذلك ، يحذر بعض الخبراء أيضًا من أن القمر قد يقترب في النهاية من الأرض بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى تدميره بالكامل بواسطة الجاذبية.