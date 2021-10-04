نشرة أخبار العالم.. عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وواتساب وانستجرام.. ملك الأردن يرد على وثائق باندورا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

معلومات جديدة وخطيرة عن تعطل فيسبوك

ذكر موقع برايفيسي أفيرز، أن المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على "فيسبوك" تم تداولها وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة.

سيرفر facebook.com معروض للبيع على الإنترنت

تسبب عطل فني هائل في تعليق عمل منصات التواصل الاجتماعي لشركة فيسبوك وبدا نطاق "facebook.com" معروضا للبيع وسط ترجيحات عن تعرض الخدمات لهجوم إلكتروني كبير.

مارك زوكربيرج يخسر نحو 7 مليارات دولار بعد تعطل فيسبوك

تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك بما يقرب 7 مليارات دولار، في غضون ساعات بعد عطل مفاجئ ضرب كافة تطبيقات الشركة.

سر توقف خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام

انقطعت خدمات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتساب في الوقت نفسه تقريبا اليوم، حيث لجأ المستخدمون إلى تويتر للإعراب عن أسفهم لهذا الانقطاع.

أمريكا تجبر فيسبوك على بيع واتساب وإنستجرام

طلبت شركة "فيسبوك" اليوم الإثنين، من قاض رفض دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الامريكية، والتي تسعى لإجبار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على بيع واتساب وإنستجرام.

أول تعليق من ملك الأردن بعد تسريبات وثائق باندورا

في أول تعليق له بعد نشر "وثائق باندورا"، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن هناك حملة ضد الأردن وأنها ليست الأولى.

من يقف وراء تسريبات وثائق باندورا؟

كشف تحقيق باسم وثائق باندورا، عن ثروات ومعاملات سرية لمئات من القادة والسياسيين وأصحاب المليارات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية في التاريخ، والتي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

مجلس النواب الليبي يقر قانون الانتخابات البرلمانية

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن المجلس أقر خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، في مدينة طبرق شرق البلاد، قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن القادمين للمملكة

قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

إعصار شاهين يقترب من السعودية

اقترب إعصار شاهين من المملكة العربية السعودية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة جميع المواطنين والمقيمين من تأثر بعض المناطق بإعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان.

إثيوبيا تتعهد باستكمال بناء سد النهضة بشكل لا يضر بمصر والسودان

قالت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي إن الحكومة الجديدة ستعمل على إكمال بناء سد النهضة وتركز بصورة خاصة على السلام المستدام وتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي فى القرن الأفريقي.

صندوق النقد يتوقع إجراء محادثات مع لبنان في الأيام المقبلة

توقع مسئولون في صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، بدء محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة.

أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

أفاد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في أنحاء مختلفة بالعالم، اليوم الاثنين، بحدوث عطل في خدمات بعض المواقع، في تكرارٍ لما بدأ قبل سنوات من تكرر أعطال المنصات الرقمية.