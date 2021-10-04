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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا تتعهد باستكمال بناء سد النهضة بشكل لا يضر بمصر والسودان

إثيوبيا تتعهد باستكمال
إثيوبيا تتعهد باستكمال بناء سد النهضة بشكل لا يضر بدول المصب

قالت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي إن الحكومة الجديدة ستعمل على إكمال بناء سد النهضة وتركز بصورة خاصة على السلام المستدام وتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي فى القرن الأفريقي.

 

وأضافت رئيسة إثيوبيا  أن العلاقات مع دول الجوار ستستمر على أساس التبادل الصداقة والإطار القانوني، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

 

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة ستستمر فى العمل بإكمال بناء سد النهضة وفقاً للخطة وبشكل لا يضر بدول المصب “مصر والسودان”.

 

ودعت كل الدول الأعضاء فى حوض النيل الى تعزيز الحوار والتفاوض فيما بينها.

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وزعمت أن أثيوبيا تؤمن بالقيم القوية المشتركة مع دول الجوار فى مجال الثقافة واللغة والهوية والاقتصاد وكذلك المصالح التنموية المشتركة.

 

وأوضحت زودي أن الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية تفادت الكساد الاقتصادي.

 

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، وافق البرلمان الإثيوبي على إعادة انتخاب رئيس الحكومة آبي أحمد، لدورة جديدة مدتها 5 سنوات.

 

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أدى آبي أحمد اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد إعادة تعيينه رئيسا للوزراء.

 

جاء ذلك بحضور رئيسة البلاد سهلورق زودي ومشاركة 425 عضوا جديدا، بعد تأديتهم القسم أمام رئيسة المحكمة العليا مازا أشنافي.

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