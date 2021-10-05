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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول بحكومة بينيت يوضح حقيقة وجود قوات إسرائيلية في أذربيجان

أرشيفية
أرشيفية

وصف سفير إسرائيل لدى روسيا، بين تسفي، اليوم الثلاثاء، مزاعم تواجد قوات إسرائيلية في إقليم قره باج بأذربيجان بـ "الهراء الكبير والأوهام".

وقال بين تسفي للصحفيين، رداً على سؤال في هذا الشأن: "أعتقد أن هذا هراء كبير، لأننا إذا تحدثنا عن إقليم قره باج، فإن هناك يتواجد [العسكريون] الروس والأتراك. لذلك، فأنا أعتقد أن أصحاب الأوهام يمكنهم الادعاء بأن فضائيين من كوكب المريخ يتواجدون هناك أيضا"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

يذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قرة باج المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف، أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من الإقليم.

وتوصلت روسيا وتركيا، بعد محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة لوقف إطلاق النار في قرة باج، تشرف عليه قوات من البلدين.

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