حملات نظافة وإزالات على منافع الري.. أهم أحداث الأقصر في الـ24 ساعة الماضية

شهدت محافظة الأقصر أحداث هامة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

بدأت الأحداث بقيام هدى المغربى السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر بالمرور على أعمال طريق المطار بمدينة الأقصر والمرور على مدينة البياضية وذلك بمرافقة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر و العميد محمد صحصاحى رئيس مدينة البياضية و المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة و المهندسة إلهام محمد مدير مديرية الطرق والنقل بالاقصر و حاتم جابر مدير امن ديوان المحافظة والمهندس مجدى محروس طرق وكبارى الأقصر والسعدى عبد القادر مدير البرامج الاجنبية.



جاء ذلك فى ضوء تنفيذ قرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن تشكيل لجنة برئاسة هدى المغربى السكرتير المساعد بالمحافظة تتولى دراسة ومتابعة تجهيزات محافظة الأقصر لاستضافة فعاليات المنتدى الحضرى العالمى ٢٠٢١ ( يوم المدن العالمى ) وتحديد خط سيره حتى نهاية مسار الجولى فيل ومنطقة البر الغربى بالإضافة الى رفع كفاءة المسار من حيث النظافة وتزينه بالزراعات التجميلية و التغلب على اى معوقات قد تعيق حركة المسار.

ثم أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، إزالة بناء مخالف عبارة عن غرفة مبنية على أرض زراعية بطريق الجولي فيل، وذلك بحضور حسن خليدي رئيس حي جنوب، وسمير سعود، ومحمد عبده نائبي رئيس الحي.



وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن البناء المخالف مقام على مساحة ٣ ×٣ متر بالطوب الأحمر ، بارتفاع حوالي 2.5 متر، لافتاً الي إزالة التعدي في المهد على كامل المسطح وتم إعادة الشيء إلى أصله، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



على صعيد آخر تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت مناطق الوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة والحي القديم وملعب نجع العرب بحي المطار، وذلك بقيادة رئيس حي المطار شعبان طايع، كما تم تنفيذ حملة نظافة استهدفت منطقة فندق اميليو وبارك الحنطور بحي وسط، وذلك بقيادة حمادة عباس رئيس حي وسط وعمر فتحي نائب رئيس الحي.



وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن الحملات أسفرت عن رفع حوالي ٦٥ طن تراكمات صلبة وقمامة وأتربة، مشيرا إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء ومسؤولي النظافة بالأحياء لرفع أي منظر يشوه المنظر العام على الفور، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

وفى ضوء تنفيذ القرارات السيادية لازالة التعديات على أملاك الدولة حرم الري و توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والتصدى للتعديات بكافة أشكاله وإزالتها من المهد وبالتنسيق مع وكيل أول وزارة الرى بقنا والمهندس صالح ابراهيم مدير إدارة ري شرق قنا



حملات على منافع الري

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بتنفيذ عدد ٢٤ حالة تعدي داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى علي منافع الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة الكرنك الغربية تضمنت

إزالة مبانى على مساحة ٨٠٠م

وإزالة زراعات على مساحة فدان ونصف .



قاد الحملة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز و مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى والمهندس محمد حسين مدير ادارة ري الاقصر والمشرف وهبة الطاهر حسن وتمت الأعمال بالتراضى التام مع المواطنين و مازال العمل مستمر على مدار الأيام المقبلة .