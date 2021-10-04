محافظ الأقصر يبعث تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة انتصارات أكتوبر

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر المجيد.



وقال المحافظ في برقيته: يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، تلك المناسبة التاريخية التي تمثل مبعث افتخار واعتزاز لشعب مصر العظيم وجيشه البطل الذي استطاع عبور قناة السويس واستعادة أرض سيناء الغالية في يوم النصر والعزة والكرامة، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.



كما بعث محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.