وفد الوكالة الإيطالية فى الأقصر لبحث التعاون المشترك

التقى محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر وفداً من الوكالة الأيطالية للتعاون الأنمائى بحضور برافين أجراوال ممثل برنامج الأغذية العالمى بجمهورية مصر العربية.

ورحب نائب محافظ الأقصر بالوفد وأشاد بالعلاقات الأيطالية – المصرية والتعاون المثمر على الجانبين في العديد من المجالات ، وتطرق الجانبان للسياحة مع توقعات بموسم سياحى أفضل .



كما عرض وفد الوكالة الأيطالية أوجه التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لإنشاء مدرسة إيطالية للتمريض بالأقصر على أن تكون مدة الدراسة بها 3 سنوات وهى مدرسة فنية تؤهل الدارسين بها للالتحاق بالعمل في مستشفيات أو جامعات أو أستكمال التدريب في ايطاليا ، كما أثنى الوفد الأيطالى على مدارس التعليم المجتمعى التى تمولها الوكالة في العديد من قرى الأقصر، لأنها ساهمت في رفع المستوى التعليمى للمتسربين والمتسربات من التعليم فهى مدرسة ذات فصل واحد به مدرس واحد يقوم بتدريس المواد المختلفة.



وأبدى وفد الوكالة الأيطالية للتعاون الأنمائى انطباعاتهم الجيدة عن محافظة الأقصر والمشروعات التى تنفذ بها لرفع مستوى المعيشى والتعليمى للمواطن المصرى والمرأة تحديداً.



وكان وفد الوكالة الإيطالية للتعاون الأنمائى قد اختتم زيارته اليوم لمحافظة الأقصر في زيارة الميدانية لتفقد سير مشروعات برنامج الأغذية العالمى الممولة من الجانب الأيطالى والمنفذة على ارض محافظة الأقصر والتى تستهدف خدمة أبناء المحافظة وتسعى لبناء مجتمع أفضل ، وذلك في ظل توجهات الدولة المصريه ودعم المجتمع المصرى في ضوء مبادرة حياة كريمة .



حضر اللقاء الدكتور سعدى عبد القادر مدير عام إدارة البرامج الأجنبية.

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