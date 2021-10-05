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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية ويلتقي بعدد من الطلاب.. صور

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية

أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، زيارة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، للاطمئنان على سير عملية التسكين.

 

وتفقد نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة، مطعم المدينة الجامعية، وقام بالمرور على بعض المباني؛ للاطمئنان على الطلاب.
    

وخلال اللقاء بمجموعة من الطلاب من كليات مختلفة أشاد  الطلاب بسرعة الانتهاء من أعمال التسكين بالمدينة الجامعية، مؤكدين أن تطبيق الجامعة لنظام التحول الرقمي ترتب عليه سرعة الإجراءات، إضافة إلى سهولة ذلك بالنسبة لجميع الطلاب كل في محل سكنه.

 

كما وجه الطلاب الشكر لجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ لجهودها من خلال التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وتوفير فرص تدريب في مجال التحول الرقمي لطلاب وطالبات الجامعة.

 من جانبه حث نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جميع منسوبي الجامعة على سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتوفير العديد من نقاط التطعيم؛ تيسيرًا على الجميع بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة.
  
جاء ذلك بحضور هاني صابر، مدير مدينة نصر أ، إضافة إلى عدد من رؤساء المباني والمشرفين بمختلف المباني.

نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر عملية التسكين مطعم المدينة الجامعية لقاح فيروس كورونا

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