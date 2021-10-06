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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رولا سعد بإطلالة جريئة أمام "حمام السباحة"

رولا سعد
رولا سعد

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رولا سعد أمام حمام سباحة بإطلالة جريئة ومثيرة حيث ارتدت شورت جلد اخضر ونسقت معه سترة منقوشة مكشوفه البطن والصدر تبرز أنوثتها.


وعلقت رولا سعد قائلة "أنظر للحياة من منظور مختلف ستشاهد أشياء لم تكن تشاهدها من قبل".


وتصدرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، مؤخراً مؤشرات البحث على جوجل بعد حفل زفافها على مهندس سورى من أصول فلسطينية يدعي يحيي.


وكانت أغنية الفنانة رولا سعد، الجديدة «لاغيني تلاقيني» قد حققت 2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب. 

 

أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.


الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة ، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة ، حيث اختارت رولا ان تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة .

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