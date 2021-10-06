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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة الأزلي تقضي إجازتها في شلالات الأردن.. صور

مروة الازلي
مروة الازلي

نشرت الفنانة الشابة مروة الأزلي، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي والصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مروة الازلي فى الصور وسط الشلالات بملابس صيفية مثيرة وهي تقضي اجازتها داخل جزيرة في الأردن، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.


وشاركت مروة الأزلي في دراما رمضان بمسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

 

وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة. 


ويعرض حاليا للنجمة مروة الأزلي مسلسل 


"60 دقيقة"، مكون 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين.

 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتوالى في حقبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق.

 

مسلسل نسل الاغراب الفنانة الشابة مروة الازلي تقضي اجازتها مسلسل 60 دقيقة الدراما الصعيدية

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