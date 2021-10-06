بطل منتخب مصر للكاراتيه يروي تفاصيل وصوله للعالمية

كشف عبدالله ممدوح، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، والذي حصد الميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت بروسيا في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري قصة نجاحه واحترافه للكاراتيه وصولاً لمحطته الأخيرة بحصد البرونزية.

وقال: "قصتي تشبه يوسف عماد لاعب المنتخب بعض الشيء فـ شقيقي الذي يكبرني بسبعة أعوام كان دافعاً قوياً لحبه للعبة الكارتيه حيث قام بتجارب سابقة في عدة ألعاب وانتهى به الأمر لاحتراف الكاراتيه ولذلك التحق بلعبة الكاراتيه مباشرة دون أن يجرب ألعاباً أخرى مستفيداً من خبرة شقيقه الأكبر.

وأضاف خلال حواره على قناة أون إي مع الإعلامية لميس الحديدي، أن: شقيقي هو القدوة الوحيدة لي في هذا المجال ودائماً داعم لي حتى التحقت بالمنتخب في عام 2015 "، أنه يدرس في كلية الحقوق ويحاول التوفيق بين دراسته والتدريبات".



وفازت مصر بصدارة الدوري العالمي للكاراتيه بروسيا للمرة الثانية على التوالي بعد حصد 6 ميداليات متنوعة ( 2 ذهب +2 فضة +2 برونز حيث حقق لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه 6 ميداليات متنوعة في بطولة البريميرليج الدولية التي أقيمت في موسكو بروسيا.