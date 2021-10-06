بإطلالة جذابة.. دومينيك حوراني تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرصت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، علي مشاركة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، فى أحدث ظهور لها .



وتألقت دومينيك بإطلالة جذابة خطفت قلوب متابعيها مرتدية فستانًا مبهجًا، ورفعت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وعلقت "ارقص معي ارقص حبيبي".



وكانت الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرًا أغنية "بطل تمشى ورايا" على طريقة المهرجانات الشعبية، والأغنية من كلمات محمد موافي، ألحان محمد موافي وفيجو، توزيع فيجو، مزيكا فلسطيني، مهندس صوت محمود رفعت، مونتاج ايلي رزق الله.



يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت كليباً بعنوان "يا عريس"، وشاركها الغناء الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.