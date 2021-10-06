بفستان أسود لامع.. شاهد بوسي في أحدث إطلالاتها

نشرت المطربة بوسى على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها بفستان أسود قصير.



وظهرت بوسى بالفستان الأسود عاري الكتفين وكأنها ترتدى قميصا، وأبرزت ساقيها بالكامل، وحذاء أسود، واعتمدت على مكياج هادئ وتسريحة شعر بسيطة، بالإضافة إلى رشاقتها.



وطرحت المطربة الشعبية بوسى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

وحققت المطربة بوسي شهرة واسعة بعد تقديمها أغنية "اه يا دنيا" وتميزت وتألقت بالغناء الشعبي.



وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل " الخانكة" ومسلسل "الحساب"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.



يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.



