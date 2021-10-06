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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل جمعة يحتفل بعيد ميلاد محمد شوقي

شوقي وجمعة
شوقي وجمعة

هنأ وائل جمعة، مدير الكرة بمنتخب مصر، زميله، محمد شوقي مدرب المنتخب، بعيد ميلاده، الذى احتفل به أمس الثلاثاء فهو من مواليد الخامس من شهر أكتوبر الجاري من العام 1981.


ونشر الصخرة صورة له رفقة نجم الأهلي السابق محمد شوقي وعلق قائلا "كل سنة وانت طيب وبخير وناجح يا كابتن شوقي".


وأدى المنتخب الوطني، مرانه، أمس الثلاثاء، مكتمل الصفوف لأول مرة منذ انطلاق المعسكر بعد انضمام محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي لمعسكر الفراعنة المقام حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


كما أدى محمد صلاح الذي انضم للفريق أمس بعض التدريبات الاستشفائية ، بينما لم يتمكن محمد الشناوي من إكمال التدريبات لإصابته بكدمة استوجبت اراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها صباح اليوم.


ويلتقي منتخب مصر مع نظيره ليبيا يومي الجمعة  8 أكتوبر المقبل والاثنين 11 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر .

الصخرة وائل جمعة احتفال عيد ميلاد محمد شوقي المنتخب الوطني نجم الاهلي السابق يحتفل بعيد ميلاد

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