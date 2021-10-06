بإطلالة رومانسية.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بصحبة زوجها

نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل والموضة جويل مردينيان صوراً جديدة تجمعها بزوجها رجل الأعمال كمال قدورة، وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وخطف قدورة الأنظار بوسامته وأناقته وكان محط اهتمام العديد من متابعي زوجته وعلقت "في حالة حب لم أرتد هذا اللون منذ فترة طويلة 😍"

وتحرص جويل مردينيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



جويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة "أم بي سي"، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.