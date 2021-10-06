في عرض البحر.. لقاء سويدان تنشر صورًا من لبنان

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها صورًا جديدة لها من لبنان عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت لقاء سويدان أثناء رحلة بحرية خاضتها على متن مركب فى ميناء جبيل بلبنان، بإطلالة هادئة وأنيقة ارتدت فيها فستاناً باللون الأبيض وقبعة ونظارة، وأظهرت جمال لبنان وبحرها خلال هذه الصور.



وتنشغل لقاء سويدان حاليًَا في تصوير دورها بمسلسل "أيام وبنعيشها" حيث تظهر بالحجاب حسب شخصيتها التي تجسدها من خلال العمل، وتجسد لقاء في العمل شخصية امرأة مصرية تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.



مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى ولقاء سويدان وشيرى عادل، ورياض الخولى، وسلوى خطاب، ومحمود حجازى، ومصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.