عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على جبل من العظام البشرية في دولة عربية

صدى البلد

عثر المستكشفون على جبل من العظام البشرية يبدو أنه  أثر لوجود بركان عظيم منذ آلاف السنين و أنهى حياة الكثير من البشر ، وفقا لما قاله فريق البحث العلمي في السعودية . 
وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن علماء عثروا على جبل يبلغ طوله 4900قدم في جرسان بالسعودية و عثروا أيضا بداخله على تلال من العظام البشرية، و يبدو أن ذلك الجبل كان قديما يحتوي على فوهة بركان قضت على القاطنين بالمكان . 

txt

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

txt

منها عملية الشد.. أنواع جراحة تجميل عظام الوجه

 

 


و بحسب ما ذكرته الفرقة البحثية التي قامت مجموعة عشوائية من العظام التي كانت موجودة في المكان، فوجدوا أن هناك بقايا لعظام حيوانات و طيور و بشر أيضا . 
يبدو أنه كان يعيش في ذلك المكان مجموعة كبيرة من البشر التي خلفت تلك العظام، و أن البركان ثار يوما ما و قضى على وجود أي دابة في المكان سواء كانت بشرا أو حيوانات . 
جدير بالذكر أن مجموعة من الباحثين أشاروا إلى أن وجود عظام بشرية في ذلك المكان و إختلاطها بعظام الحيوانات قد يكون علامة تشير إلى شئ آخر بعيد عن إنفجار بركاني، و لكن قد يتعلق الأمر بالضباح و الذئاب الذين يقطنون المكان . 
وفقا لما نشرته الصحيفة، فإن العلماء أوضحوا أن الضباع و الذئاب قد يكونوا نبشوا في القبور المحيطة بالجبل و قاموا بإحضار الجثث إلى ذلك المكان لتناولها، و هي تعتبر من عادات هذه الحيوانات  و في هذه الحالة سيكون الإنفجار البركاني حجة ضعيفة لا يمكن الإستناد إليها . 
 

مستكشفون جبل من العظام العظام البشرية جبل بركان السعودية

ترشيحاتنا

وهما ماشيين في السوق.. نجار مسلح يطرق رأس زوجته بـ شاكوش في الشرقية

شعراوي يبحث مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة ترتيبات"يوم المدن العالمي" بالأقصر

التعليم تجهز المدارس بالكواشف الحرارية ومستلزمات التعقيم استعدادا للدراسة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة توسكر

للمرة الثانية| زيادة جديدة في أسعار لادا جرانتا 2022.. تفاصيل

ذكرى المولد النبوي.. 12 دعاء مستجابًا للرسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت..تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك يكشف مفاجأة في قرار إيقاف مجلس مرتضي منصور

علاقات النجوم مع أبنائهم.. عمرو دياب لا يصرف على ابنته.. وضرب فنانة معروفة من ابنها

طقس السعودية اليوم .. فرص لسقوط أمطار رعدية غزيرة

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

تعرف على سبب بكاء أحمد ماهر على الهواء مع صاحبة السعادة |فيديو

أمطار وعواصف رعدية.. إعصار شاهين يهدد 6 محافظات في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| تحطيم الأسطورة الصهيونية.. 10 أغاني وطنية زلزلت النفسية الإسرائيلية

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

فيديو

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ