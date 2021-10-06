العثور على جبل من العظام البشرية في دولة عربية

عثر المستكشفون على جبل من العظام البشرية يبدو أنه أثر لوجود بركان عظيم منذ آلاف السنين و أنهى حياة الكثير من البشر ، وفقا لما قاله فريق البحث العلمي في السعودية .

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن علماء عثروا على جبل يبلغ طوله 4900قدم في جرسان بالسعودية و عثروا أيضا بداخله على تلال من العظام البشرية، و يبدو أن ذلك الجبل كان قديما يحتوي على فوهة بركان قضت على القاطنين بالمكان .



و بحسب ما ذكرته الفرقة البحثية التي قامت مجموعة عشوائية من العظام التي كانت موجودة في المكان، فوجدوا أن هناك بقايا لعظام حيوانات و طيور و بشر أيضا .

يبدو أنه كان يعيش في ذلك المكان مجموعة كبيرة من البشر التي خلفت تلك العظام، و أن البركان ثار يوما ما و قضى على وجود أي دابة في المكان سواء كانت بشرا أو حيوانات .

جدير بالذكر أن مجموعة من الباحثين أشاروا إلى أن وجود عظام بشرية في ذلك المكان و إختلاطها بعظام الحيوانات قد يكون علامة تشير إلى شئ آخر بعيد عن إنفجار بركاني، و لكن قد يتعلق الأمر بالضباح و الذئاب الذين يقطنون المكان .

وفقا لما نشرته الصحيفة، فإن العلماء أوضحوا أن الضباع و الذئاب قد يكونوا نبشوا في القبور المحيطة بالجبل و قاموا بإحضار الجثث إلى ذلك المكان لتناولها، و هي تعتبر من عادات هذه الحيوانات و في هذه الحالة سيكون الإنفجار البركاني حجة ضعيفة لا يمكن الإستناد إليها .

