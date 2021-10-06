هيئة الدواء المصرية تطالب بضبط وتحريز عبوات بيتادين مغشوشة | تفاصيل

طالبت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها الذي حمل رقم " 24 " لعام 2021 ، بضبط وتحريز ما يوجد في السوق المحلية والواحدت الصحية من عبوات مغشوشة من عبوات بيتادين مطهر معوي عبوة 120 ملي (Betadine Aniseptic solution 120 مم ) تشغيلة رقم ( p0909064 )انتاج 4\ 2020 وانتهاء صلاحية 4\ 2023 حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر إنتاج شركة النيل

وأكدتهيئة الدواء المصرية، انه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة ، عن طريق عدة أمور أبرزها

المسافة بين رقم التشغيلة وحرف الـ " L" الخاص بالسعر حيث انها في العبوات الأصلية تكون بعيدة بينما في العبوات المقلدة تكون المسافة قريبة.

التفرقة بين العبوات المغشوشة والأصلية

صورة المنشور

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها.

وهو ما يأتي في إطار دورهيئة الدواء المصرية الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية.

وشددت هيئة الدواء المصرية على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.

هيئة الدواء المصرية تشجع المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع منظومة 'البلاغات

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة 'البلاغات والاستفسارات' الخاصة بالهيئة على موقعها الالكترونى www.edaegypt.gov.eg، وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg.