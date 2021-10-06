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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"دراما الشحاتين" فى ثالث أيام مهرجان مسرح الهواة بالجمعيات الثقافية ببورسعيد

صدى البلد

قدمت الجمعية  العربية للفنون والثقافة والتنمية العرض المسرحى "شكسبير من السبتية"، تأليف أحمد الأباصيري، إخراج أحمد لطفي، تدور أحداث العرض في بدروم في حي السبتية يعيش به مؤلف شاب مغمور اسمه سيد، عاش متأثرآ بشخصيات وليم شكسبير الثنائية "كيلوباترا وانطونيو، روميو وجوليت، هاملت واوفيليا، عطيل وديدمونة"، لانها تشبه قصة حبه مع خطيبته أمل، فيقرر تغيير مأساة حياة شخصيات وليم شكسبير ويغير المبرر  الدرامي لهم ويجعل كل شخصية تتزوج من الأخرى، ويقررسيد أن يتزوج من أمل، لنكتشف من احمد اخوها أنها ماتت من ١٥ سنة في حادث سيارة بعد حفل الزفاف الخاص بهما، وأن سيد دخل مستشفى الامراض العقلية لإصابته بصدمة عصبية ونفسية.

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يأتي ذلك برعاية ا.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وفى اليوم الثانى لمهرجان مسرح الهواة بالجمعيات الثقافية فى دورتة الثامنة عشرة دورة "ملك الجمل.. خالتى بمبة"، برئاسة الشاعر مسعود شومان، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة د. هانى كمال، بفرع ثقافة بورسعيد بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، والذى يقام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد فى الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر الجارى.

 

أعقب العرض ندوة نقدية شارك فيها د. عمرو دواره، الناقد المسرحى محمد الروبى، د.أحمد يوسف عزت

مهرجان مسرح الهواة مسرح الهواة إقليم القناة وسيناء الثقافي روميو وجوليت قصر ثقافة

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