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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء هشام حلبى :القوات العسكرية ليست القوة الوحيدة لتأمين الحدود

هشام الحلبى : المقاتل المصرى استطاع بأقل الإمكانات خوض معركة أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جيل حرب أكتوبر سواء  جيش أو شعب قام بعدة بطولات وليست بطولة واحدة البطولة ، الأولى هى إعداد القوات المسلحة للحرب بعد حرب 1967، و البطولة الثانية هى نصر أكنتوبر، إما البطولة الثالثة التى شهدنها و مازالنا نعاصرها هى نقل جيل أكتوبر لخبرته باحترام، و احتراف إلى الأجيال التى تليه .

 

وأضاف" الحلبى "خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى ، أن الأعداد للمعركة قبل حرب أكتوبر1973 كان به مشكلة كبيرة جدا لأن التسليح الذى كان يمتلكه الجيش المصرى كان تسليح قديم، و صناعته ما بعد الحرب العالمية الثالثة مشيرا إالى ان الطائرات التى كانت موجودة بالجيش المصرى كانت طائرات الجيل الأول، و الثانى و ذلك ما بعث للأسرائيليين الشعور بالطمأنينة .

 

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المقاتل المصرى أستطاع بالتسليح القديم الذى كان يمتلكه الجيش المصرى آنذاك أن يوجد عقيدة قتالية ,و حلول غير تقليدية لمشاكل بالغة التعقيد مثال لذلك الساتر الترابى، و الذى كان يحتاج تفجيره لقنبلة ذرية ،و لكن الجيش أستطاع بان يفعل ذلك بأقل الإمكانات و أستخدم مضخات المياه.

 

و أكد، أن القوات العسكرية و المسلحة ليست القوة الوحيدة و لكن وجود مشروعات تنمية على الارض ،و سكان يعد ذلك تأمين لحدود مصر، مشيدا بأهم الشمروعات التى تمت، و من اهمها الأنفاق التى تم انشاءوها تحت قناة السويس و التى تعتبر جزء اصيل من التنمية المستدامة، و تعمل على تسهيل انتقال المستثمر او المستفيد الى مشروعات التنمية .

 

حرب اكتوبر القوات المسلحة التنمية المستدامة الجيش المصري مستشار بأكاديمية ناصر الحرب العالمية الثالثة

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