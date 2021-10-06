بعد نجاته من حادث مروع.. وزير سعودي يجري زيارة رسمية إلى الإمارات

وصل وزير الدولة السعودية لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة رسمية؛ لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقباله والوفد المرافق له في مطار أبوظبي الدولي، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل.

وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان تعرض لحادث مروع بأحد الطرق السريعة في إيطاليا.

وأكد أحمد قطان تعرضه ووالدته لرضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث مروري في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكتب الوزير السعودي في تغريدة على تويتر يوم 26 سبتمبر "أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع".

