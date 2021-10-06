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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

صدى البلد

 باعتراف العالم أجمع ان نصر السادس من أكتوبر. غير مفهوم  العسكرية العالمية  وذلك يرجع الي قوة وايمان  واعتقاد الجندي  المصري الذي سطر تاريخ العسكرية المصرية بحروف من نور. 

وعندما تحولت  هزيمة الست أيام في عام ١٩٦٧ الي نصر في ست ساعات وحط  الجندي المصري أسطورة   خط بارليف الحصين الذي كان يتغني  بها الأعداء 
أن قوة وبساله وايمان الجندي المصري الذي استعاد توازنه  بعد ٦٧ من خلال ترتيب   وإعادة بناء القوات المسلحة في وقت    قصير. جدا من خلال حرب الاستنزاف  فكانت اول هزيمة الأعداء اغراق  المدمرة إيلات علي ايدي  ابطالنا أبطال القوات المسلحة  حيث غير الجندي المصري مفهوم الحرب البحرية وتوالت الأحداث بفضل تخطيط  الرئيس  عبد الناصر ومن بعدة الرئيس  الشهيد أنور السادات  الذي كان  بارع في التخطيط والسرية وبناء القوات المسلحة  من جديد حيث كان اب  للجيش المصري وليس رئيس.  
استطاع الرئيس  السادات  ان   ان يوصل للعالم علي ان  ليس هناك حرب  من خلال التصريحات تارة وتارة الخطب وتارة اخري تسريب  شائعات  الي مصر استسلمت  بالامر والواقع وهو علي الجانب الآخر   يحشد كل مؤسسات الدولة والعلماء  والأجهزة  الأمنية  التي تعمل في صمت  للوصول الي الهدف المنشود  وفك شفرة خط بارليف وتحطيمه.
لقد سطر نصر السادس من أكتوبر العاشر من رمضان ملحمة وطنية ليس لها مثيل بين فئات  الشعب المصر مسلم ومسيحي نحو هدف هو  استرداد  الارض وهزيمة العدو وعلي جانب آخر تلاحمت كل القوي الوطنية  والسياسية خلف القيادة  فالكل  قام  بواجبة  نجاة الوطن نساء ورجال  وشيوخ  ورجال دين   من أجل  إعادة الارض  وهزيمة العدو الصهيوني  وكذلك  توحدت الأمة العربية والإسلامية مع مصر في حرب  العدو الصهيوني  فمنهم من قطع البترول ومنهم من ارسل المساعدات  المادية  والاقتصادية  ومنهم من ارسل جنود تحارب  مع الجندي المصري فكان النصر  اليقين  بفضل من الله وقوة وبسالة  الجندي المصري الذي أذهل  العالم أجمع والذي  ضرب اروع الأمثال في التضحية من أجل الوطن
تحية اعتزاز وتقدير للرئيس الشهيد أنور السادات  ولكل شهداء مصرنا .
 

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