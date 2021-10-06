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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد في 24 ساعة:رئيس الجامعة يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 48 لانتصار أكتوبر ..وتجهيز أول معهد فني صحي بالداخلة

ارشيفيه - محافظة
ارشيفيه - محافظة الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

رئيس جامعة الوادى الجديد يبعث ببرقية تهنئة للسيد رئيس الجمهورية  بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لانتصار حرب اكنوبر

بعث  الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  والسادة نواب رئيس الجامعة  واعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس  عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربي  وجميع القادة والضباط أفراد القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لانتصار حرب اكنوبر.

انهيار حائط ببرج غير مأهول بالسكان ببني مزار بالمنيا

الانتهاء من تجهيز أول معهد فني صحي بالداخلة في الوادي الجديد

 وقال طنطاوى فى برقيته ان  الجامعة تقدر دور القوات المسلحة في الحرب والسلم مؤكد أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل تعيد للمصريين معانى العزة والكرامة وستبقى هذه الذكرى الخالدة شاهدة على عظمة مصر وقوتها وصلابتها ، داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

دكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد

و الانتهاء من  تجهيز أول معهد فنى صحى بالداخلة في الوادي الجديد

انتهت مديرية الاسكان بالوادي الجديد من  اعمال التجهيزات الخاصة بمشروع تطوير وإحلال المعهد الفنى الصحى بالداخلة  والذى يعتبر أول معهد فى هذا التخصص يتم افتتاحه بالمحافظة، ويتبع وزارة الصحة وتشرف على تسليمه مديرية الإسكان بالمحافظة والذى يقع شمال مدينة موط، حيث كان موقع مستشفى الحميات سابقا وجرى إحلالها وترميمها بتكلفة 2 مليون جنيه تقريبا .

يقول المهندس محمد رفاعى مدير إدارة الإسكان بالداخلة والذى استعرض ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بالمعهد الذى يتكون من 3 طوابق وحديقة كبيرة وبرجولات انتظار للطلاب بين المحاضرات والسكاشن حيث تم تنفيذ قاعات كبيرة للمحاضرات ومعامل متخصصة وغرف للجهاز الإدارى والأكاديمى بالمعهد.

وقال رفاعى إن لجنة تابعة لوزارة الصحة والسكان  قامت بتقييم موقف المعهد الفني الصحي تمهيدا لدخوله الخدمة العام مشيرا الى ان جهود اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم  كان داعما كبيرا لإنجاز هذا العمل فى وقت قياسى لم يتجاوز العام.

وأضاف رفاعى، أن المعهد يضم ثلاثة أقسام تتضمن المختبرات الطبية، التسجيل الطبي والإحصاء، مراقب صحى على أن تستكمل باقى التخصصات وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة حيث يقوم فريق العمل من مديرية الصحة ومديرية الاسكان والاجهزة المعاونة بمجلس مدينة الداخلة بمواصلة العمل دون توقف حتى يتم الانتهاء من كافة التشطيبات تمهيدا لفرش المعهد خلال ايام قليلة وذلك من منطلق حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والتنسيق المستمر مع وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

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