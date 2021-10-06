مستشار الرئيس التشادي يستقبل نائب رئيس جامعة الأزهر ويناقش الاستعداد لافتتاح كلية للطب بجامعة الملك فيصل

استقبل الدكتور حسين مسار مستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل في تشاد؛ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف بحضور عمرو رفاعي سفير مصر لدى تشاد - لدي وصوله إلي العاصمة التشادية إنجامينا ، استكمالا لزيارته الأولي فى مارس الماضي 2021 م والتي كانت من أجل إنشاء وتأسيس كلية الطب بجامعة الملك فيصل بتشاد على غرار تجربة كليات الطب بجامعة الأزهر ، بجانب الاطمئنان على قافلة جامعة الأزهر الطبية التى وصلت إلي مستشفي الصداقة لتوقيع الكشف الطبي علي الاشقاء فى تشاد واجراء العمليات الجراحية ، وصرف الأدوية للمرضى.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسن بوبا رئيس الجامعة، والدكتور حسب الله مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد موسي أمين عام الجامعة ،والدكتور ناصر للناي أدم عميد الدراسات العليا بالجامعة.