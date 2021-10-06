عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشار الرئيس التشادي يستقبل نائب رئيس جامعة الأزهر ويناقش الاستعداد لافتتاح كلية للطب بجامعة الملك فيصل

نائب رئيس جامعة الازهر
نائب رئيس جامعة الازهر

استقبل الدكتور حسين مسار مستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل في تشاد؛ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف بحضور عمرو رفاعي سفير مصر لدى تشاد - لدي وصوله إلي العاصمة التشادية إنجامينا ، استكمالا لزيارته الأولي فى مارس الماضي 2021 م والتي كانت من أجل إنشاء وتأسيس كلية الطب بجامعة الملك فيصل بتشاد على غرار تجربة كليات الطب بجامعة الأزهر ، بجانب الاطمئنان على قافلة جامعة الأزهر الطبية التى وصلت إلي مستشفي الصداقة لتوقيع الكشف الطبي علي الاشقاء فى تشاد واجراء العمليات الجراحية ، وصرف الأدوية للمرضى.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن بوبا رئيس  الجامعة،  والدكتور حسب الله مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد موسي أمين عام الجامعة ،والدكتور ناصر للناي أدم عميد الدراسات العليا بالجامعة.

الأزهر الجامعة مارس تشاد الأدوية والطلاب القوافل الطبية

ترشيحاتنا

التحقيق مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في قضية فساد

شاهد.. فرحة نزلاء السجون المفرج عنهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

عقوبة قاسية لمزاولة النشاط رغم وقف الترخيص.. وفقا لقانون المشروعات الصغيرة

دار الإفتاء: الجمعة بداية شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ

السعودية.. قوات التحالف تدمر 3 زوارق مفخخة في اليمن

ذكرى المولد النبوي.. منحة إلهية تتحق بالصلاة على آل بيت النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي عن الدراسة: الوضع خطير ولا يحتمل التأجيل.. ولادنا خسروا السنتين اللي فاتوا

شوبير : حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي .. شاهد

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

وائل جمعة يعلن عبر صدى البلد سلامة أشعة الشناوى ولحاقه بمباراة مصر وليبيا

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

السعودية.. رئاسة الحرمين تزف بشرى سارة لمواطنيها

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

فيديو

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

يضم عظامًا بشرية.. اكتشاف كهف الموت في السعودية

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

رجب الشرنوبي يكتب العبور الآمن

د. غادة جابر تكتب: ماذا نعرف عن حرب أكتوبر؟

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ