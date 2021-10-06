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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ يقود مسيرة شبابية احتفالاً بذكرى أكتوبر|صور

مسيرة شبابية
مسيرة شبابية

قاد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، يرافقه عزت محروس ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مسيرة شبابية انطلقت من أمام الديوان العام للمحافظة، ضمن احتفالات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ  بالذكرى الـ 48 لانتصارات اكتوبر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .


وانطلقت المسيرة وقت انطلاق المسيرات التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية وتم بثها عبر الفيديو كونفرانس.

 جاء ذلك بمشاركة 500 شاب من  أعضاء الفرق الكشفية حاملين الأعلام والفرق الرياضية المختلفة من جميع مراكز شباب المحافظة احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر العظيم  ، وبمشاركة تنظيمية من أعضاء الفرق التطوعية ،  فريق YLY كفر الشيخ وفريق مراكز شباب مصر و سفراء مشواري بإشراف عبد المنعم الكناني ،وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وفريق عمل الإدارة بالمديرية، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، وفريق عمل الإدارة ، وصبحى عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وفريق عمل الإدارة بحضور جميع مديري الإدارات الفرعية وقادة الفرق الكشفية والفرق الرياضية.

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كما تابع البث المباشر عبر الفيديو كونفرانس عبر تطبيق" تيمز "حسن الدسوقي، مدير المكتب الفني، وشريف السواق، مسؤول مركز المعلومات،  وياسر شلبي، مسؤول مركز المعلومات، وتابع البث المباشر عبر زووم، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، رشا محيى الدين، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

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