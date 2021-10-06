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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شبح الركود يطارد أكبر اقتصاد في العالم.. وتفاؤل في سوق الأسهم الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أزمة الدين الأمريكي.. رغم التحذيرات من تعرض أكبر اقتصاد في العالم لمرحلة ركود، دخلت الأسهم الأمريكية المنطقة الخضراء وحققت صعودا مع تفاؤل المستثمرين بإنهاء أزمة الدين الأمريكي والتهافت على شراء أسهم التكنولوجيا. 

 

وحذّر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر من أنّه إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين العام وبقي خطر تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها ماثلا فقد تخفّض وكالات التصنيف الائتماني "قريبا جدا" تصنيف الديون الأمريكية.

 

ارتفاع أسهم وول ستريت

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 27 نقطة، ليحقق مكاسب بمقدار 456 نقطة.  وتقدم مؤشر "ستاندر أند بورز" بنسبة 0.15٪ بعد أن انخفض بنسبة 1.27٪ عند أدنى مستوى له في الجلسة. ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا بنحو 0.3٪ ، بعد أن انخفض بما يصل إلى 1.2٪ في وقت سابق من الجلسة.

 

جاء الانتعاش في سوق الأسهم الأمريكية بعد أنباء عن عقد ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي اجتماع مغلقا مع خصومه الجمهوريين مساء اليوم حيث قال إنه سيقدم تمديد سقف الدين قصير الأجل في وقت لاحق اليوم الأربعاء. 

 

وذكرت شبكة "سي. إن. بي. سي" الإخبارية الأمريكية أن ذلك سيساعد في تخفيف بعض الضغط عن الكونجرس لتجنب تعثر الولايات المتحدة المتوقع عن رفع سقف الدين بحلول 18 أكتوبر الحالي.

 

وقال في بيان: "لحماية الشعب الأمريكي من أزمة خلقها الديمقراطيون على المدى القريب، سنسمح أيضا للديمقراطيين باستخدام الإجراءات العادية لتمرير حد الدين الطارئ بمبلغ ثابت بالدولار لتغطية مستويات الإنفاق الحالية حتى ديسمبر المقبل". 

واشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا حيث ارتفعت أسهم مايكروسوفت بحوالي 1.3%، وربحت أمازون 1.1%، ونفيديا"  حوالي 1%. وأثارت الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة وأسعار الفائدة مخاوف بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات.

تحذير من الركود

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حذّرت، في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء، من أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد.

 

وسبق للوزيرة الأمريكية أن حذّرت من أنّ الولايات المتحدة قد لا تملك ما يكفي من الأموال للإيفاء بالتزاماتها للمقرضين ما لم يخفّف الكونجرس القيود على سقف الدين القانوني.

الاسهم الامريكية المستثمرين مجلس الشيوخ الكونجرس الولايات المتحدة مؤشر داو جونز ناسداك

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