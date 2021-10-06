فتاة المنصورة.. شقيقها يكشف كذبها وتضليلها بهذه الطريقة

أجرت الاعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة بين فتاة المنصورة وأسرتها بعد اتهامها لشقيقها الأصغر بخطفها لتصوير ها في وضع مخل من أجل الميرات.

في البداية قال محمد شقيق الفتاة، إنه أخي لم يفعل هذا الأمر، وما يقال لا يصدق، وهو شاب سنه ٢١ عامل ومتزوج من عام ماضي، مضيفا انه عزم أخته المدعية على فرحه ولم تحضر الفرح بطريقة غريبة.

وتابع محمد، أنه اتهمتني اختي سابقا في قضية ضرب مع أشخاص آخرون لها، في وقت كنت في الخدمة العسكرية بالجيش وقتها، متابعا أن حكم عليا بعام حبس ومعي خالي أيضا.

وأكمل محمد، أن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا غير ماكد صحة، وما يقال حوله وانه يتضمن محاولة اعتداء واغتصاب لفتاة المنصورة، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت مقطع الفيديو بشكل كبير ولقى انتشار كبيرة في وقت قصير.

قال محمد، أنه :"ماتعمليش في اخوكي كده وهو يعمل كده، وانتم اخوات، وده حوار كوميدي بعيد عن الحقيقية".

من جانبها عبرت الإعلامية نهال طايل، عن اندهاشها من الواقعة، قائلة :"أنتم شوية عيال جواهم كمية حقد وكراهية تكفي بلاد، كل واحد فاكر بالظلم هيوصل للي عايزه، والسوشال ميديا سلاح ذو حدين، وممكن ترفعك فوق في السماء وتنزلك في لحظة لسابع أرض".