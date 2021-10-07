أخدت أكتر من حقها.. عم فتاة المنصورة يفجر مفاجأة

أجرت الاعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة بين فتاة المنصورة وأسرتها بعد اتهامها لشقيقها الأصغر بخطفها لتصوير ها في وضع مخل من أجل الميرات.

فيما قال عم الأشقاء، إن الازمة بين الأشقاء سببها اختلاف على الميراث، متابعا شقيق الفتاة لم يذنب وليس عليه أي غبار تماما.

وأضافت أنه :"البنت أخدت أكتر من حقها بالاحتياط، ولما أخواتها عرفوا طالب بالحق، وهي الأرض اللي اخدتها دخلت كردون مباني، وبالتالي سعرها بقى أكبر ويجب إرجاع الحقوق".

وتابع أنها ليست دكتورة كما تدعي في وسائل الإعلام المختلفة، ومعاها ثانوية ازهرية فقط، مستدركا أنه :"عملنا اكتر من قعدة بين الأشقاء لانهاء الازمة، وهي مصممة على موقفها وعلى الأرض المميزة وتريد أن تنفذ رغبتها ولديها طمع في حق أشقائها الرجال".

وأكمل أنه لم يتم الاعتداء عليها من قبل شقيقها وهذا الأمر غير صحيح وادعت هذا الأمر بهدف عمل الأمر قضية رأي عام، لافتا إلى أن شقيقها حسن السمعة والسلوك والجميع يشهد بأخلاقه.

