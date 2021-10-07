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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل غلق موسم الانتقالات .. حسم موقف ثنائي الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي اللجنة المعينة لإدارة النادي، عرضا من فريق سموحة لاستعارة مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض.

وأشار المصدر أن الزمالك تلقي عرضا آخر من نادي  بيراميدز، لاستعارة حسام أشرف لاعب الفريق الشاب.


ويعقد مسئولو نادي الزمالك جلسات متتالية من أجل حسم موقف النادي من العرضين خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة مع منع النادي الابيض من قيد صفقاته الجديدة حتى الآن بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينتهي موسم الانتقالات الصيفي في مصر مساء غدا الخميس، والموافق 7 أكتوبر وكان الزمالك قد ضم عمر كمال عبد الواحد في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة من أسوان، وحمدي النقاز في صفقة انتقار حر.

واكد المصدر أن شبانة لديه عرض من البنك الأهلي والآخر من الإسماعيلي، وايضا لعمر كمال وسيتم إعارتهما في كل الأحوال لمدة عام إذا لم يتم رفع الإيقاف.

وأشار أن حمدي النقاز في الوقت الحالي موقفه لم يحدد بعد إذا كان سينتقل إلى بيراميدز، على سبيل الإعارة، أو سينتظر لمدة شهرين حتى يتم فتح القيد في يناير وإمكانية رفع عقوبة إيقاف القيد عن النادي بحلول هذا الموعد.

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