تنسيق الجامعات 2021.. اليوم آخر موعد لغلق باب التقديم بتنسيق الجامعات الأهلية

آخر موعد لغلق باب التقديم بتنسيق الجامعات الأهلية من العبارات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، يتسائل عدد كبير من الطلبة والطالبات عن موعد غلق باب التقديم بتنسيق الجامعات الأهلية 2021- 2022.

تنسيق الجامعات 2021.. أعلن مكتب تنسيق القبول الجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، عن استمرار فتح باب التسجيل لرابط تنسيق الجامعات الأهلية لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى .

تنسيق الجامعات 2021.. وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعامين الحالي والسابق للتقديم الإلكتروني.

تنسيق الجامعات 2021.. كما يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الفرصة لتعديل الرغبات، للطلاب الذين استنفذوا رغباتهم ولم يتم ترشيحهم في المراحل السابقة.

اختبارات القبول الإلكترونية

تنسيق الجامعات 2021.. وتعقد اختبارات القبول الإلكترونية في جولتها الأخيرة في بداية الأسبوع القادم، وتستكمل عمليات التنسيق والترشيح بشكل نهائي عقب انتهاء جولة اختبارات القبول الإلكترونية الأخيرة مباشرة.

رابط تنسيق الجامعات الأهلية

ويحق للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي برنامج حتى الآن، أن يقوموا بتعديل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2021.. حيث يمكنهم إضافة وتعديل وحذف الرغبات حتى هذا الموعد، وذلك حفاظا على فرصهم في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، تنسيق الجامعات الأهلية 2021.

يتم التواصل بشكل دوري مع الطلاب الذين لم يستكملوا متطلبات التقدم للجامعات الأهلية، من خلال حسابهم على موقع القبول الإلكتروني أو البريد الإلكتروني الذي سجل به الطالب على الموقع، وعلى الطلاب متابعة بريدهم الإلكتروني باستمرار لمتابعة التعليمات الواردة لهم.

قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

1- استيفاء الطالب لنسبة القبول في تنسيق الجامعات 2021، في عام حصوله على الشهادة الثانوية، فيما يخص تنسيق الجامعات 2021.

2- يجب ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

3- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

4- من قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق الجامعات 2021، أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

5- -ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية- وهى للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات، وسنتان دراسيتان وذلك بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية.

6- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية، أو تم فصله من الجامعة.

7- كما أن من شروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، في تنسيق الكليات 2021، ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها، عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

8- نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية، فيما يخص تنسيق الكليات 2021.

مستندات التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق الجامعات2021

1- كشف درجات يكون مُوثقاً من وزارة خارجية دولة المقر، والسفارة المصرية بها.

2- شهادة تحركات من وزارة الداخلية، تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية.

3- صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسي كامل.

4- المحتوى الدراسى مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.

5- أن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

شرط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق الكليات 2021

1- من ضمن قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، في تنسيق الجامعات 2021، أن لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية على التحويل.

2- وبحسب رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فإنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلياتهم في تنسيق كليات 2021، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقًا للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.

وقررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خفض الحد الأدنى للجامعات الأهلية ليصبح على النحو التالي:

تنسيق الجامعات الأهلية

الطب البشري : 82%

طب الأسنان : 79%

العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%

الطب البيطري : 73 %

الهندسة : 65%

علوم الحاسب : 62%

التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%

الفنون التطبيقية علمي : 59%

العلوم الأساسية : 58%

الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%

الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%

وجدير بالذكر ما الجامعات الأهلية التي تطبق نظام القبول الإلكتروني الموحد للأربع جامعات، وهى:

ـ جامعة الملك سلمان الدولية.

ـ جامعة الجلالة.

ـ جامعة العلمين الدولية.

ـ جامعة المنصورة الجديدة.

الموقع الإلكتروني للقبول بالجامعات الأهلية

يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكترونى

الشهادات التى يطبق عليها نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الأهلية

يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية).

نظام القبول بالجامعات الأهلية

يعتمد نظام القبول بـ " الجامعات الأهلية " (الملك سلمان الدولية- الجلالة – العلمين الدولية– المنصورة الجديدة) على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ للاختبار المعرفى وفقًا لكل قطاع + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

البرامج الدراسية والتخصصات العلمية بالجامعات الأهلية الأربع

يمكن للطالب الدخول على المواقع الإلكترونية الرسمية لـ " الجامعات الأهلية "؛ للتعرف على برامجها الدراسية، وهى على النحو التالي :

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سلمان الدولية

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الجلالة

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة العلمين الدولية

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة الجديدة

توجد إمكانية لتعديل رغبات الطالب سواء بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب:

يمكن للطالب خلال التقديم بـ " الجامعات الأهلية " تعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن للطالب أيضا التعديل في البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التى تظهر للطالب، مع العلم أنه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.

يشترط إجراء اختبارات قبول للالتحاق بالجامعات الأهلية

نعم، يشترط للالتحاق بـ " الجامعات الأهلية " الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة –العلمين الدولية – المنصورة الجديدة) اجتياز الطالب لاختبارات القبول الإلكترونية الموحدة.