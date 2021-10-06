تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. اليوم آخر موعد لغلق باب «تقليل الاغتراب»

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. ساعات تفصلنا عن غلق تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة وياتي ذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة .

موعد إنتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2021

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. تنتهي مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021، وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، غدا “الأربعاء" الموافق 6/10/2021، بعد أن أتاحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من الأحد الموافق 3/10/2021 عبر موقع التنسيق.

موعد إغلاق تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

رابط تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. ويمكن للطالب التحويل لتقليل الاغتراب عن طريق التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

قواعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، إن موعد تقليل الاغتراب سيكون، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2021، حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. ونوهت إلى أنه بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.

فتح مرحلة تقليل الاغتراب بـ مكتب التنسيق

وذكر البيان أنه تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الإلكتروني

غلق تقليل الاغتراب .. وأضاف البيان أن عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الثالثة من الشعب العلمية بلغ 113 ألفا 131 طالبا وطالبة، من الشعبة الأدبية 82 ألفا و635 طالبا وطالبة بإجمالي 195 ألفا و766 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم بالكليات والمعاهد بالنسبة للشعبة العلمية 108 آلاف و294 طالبا وطالبة وبالنسبة للشعبة الأدبية 81 ألفا و555 طالبا وطالبة، بإجمالي 189 ألفا و849 طالبا وطالبة، وبذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال المراحل الثلاثة 555456 طالبا وطالبة، فيما بلغت حالات استنفاد الرغبات 4 آلاف و837 طالبا وطالبة لتضمينها رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.

شروط ترشيح طلاب الثانوية العامة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب موجه)، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات (إن وجدت).

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

غلق تقليل الاغتراب.. ويتم الإنتهاء من العمليات الخاصة بالمراجعة وترشيح الطلاب، وسوف تكون النتائج متوفرة أمام الطلاب من خلال الدخول هنا، ووصل عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وهم الذين تم ترشيحهم إلى الكليات والمعاهد، وهذا عن طريق مكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد لـ 555456 طالب وطالبة.

غلق تقليل الاغتراب.. وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن إنه بالنسبة إلى التحويلات بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، ويسمح للطالب الذي يتم ترشيحه في العملية الخاصة بالتنسيق إلى أحد المعاهد الخاصة أو المتوسطة، وهي التي تخص التقدم للتحويل إلى معهد آخر في نفس التخصص أو تخصص آخر وهو الغير مناظر.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه التحويلات تتم بشرط أن يستكمل الطالب الحد الأدني المعلن للمعهد الذي يرد أن يحول له، وهذا في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية ويكون بأسبقية المجموع.