أحد أهالي بورسعيد: حرب أكتوبر أعادت الحياة إلى طبيعتها في مدن القناة

روت الكاتبة والأديبة وفاء عوض، أحد اهالي محافظة بورسعيد، تفاصيل الهجرة من بورسعيد اثناء حرب الاستنزاف قبل حرب أكتوبر 1973.

وقالت وفاء عوض في حوارها في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" احنا سبنا بيوتنا في بورسعيد برغبة منا وليس بإجبار من أحد كي يتم إخلاء الساحة لابطال الجيش المصري لمحاربة العدو الإسرائيلي ".



وتابعت وفاء عوض :" كنت في الصف الاول الابتدائي عندما قررنا ترك منازلنا في بورسعيد بسبب حرب الاستنزاف وقيام العدو الاسرائيلي بضرب بورسعيد بالغارات ".

وأكملت وفاء عوض :" توجهنا إلى رأس البر بعد ترك منازلنا في بورسعيد " مضيفة : "كان لدينا يقين بالعودة إلى منازلنا في بورسعيد مرة اخرى بعد انتهاء الحرب ".

ولفتت وفاء عوض :" العدو الاسرائيلي كان يقذف علينا في بورسعيد ورأس البر قنابل على شكل العاب اطفال "، مضيفة:" حرب 6 اكتوبر كانت مصباح علاء الدين الذي يعيد حياتنا لطبيعتها مرة اخرى ".