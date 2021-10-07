بسبب وقف القيد .. البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع صفقات الزمالك الجديدة

رد أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، على حقيقة الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك، لضم الثنائي محمود شبانة وحمدي النقاز خلال الفترة الحالية.

ويعاني نادي الزمالك في الفترة الحالية من إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب أزمة اللاعب الشاب حسام أشرف.

وقال نصار خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "حتى الآن ننتظر موقف الزمالك النهائي في أزمة القيد بعد جلسة الاستماع مع مسؤولي فيفا صباح الخميس، على أن يتم حسم الموقف بعد تلك الجلسة".

وتابع: "هناك اتصالات مستمرة مع إدارة نادي الزمالك، ولم نصل اتفاق حول لاعب بعينه وننتظر حسم موقف الزمالك النهائي".

وأتم: "استطعنا تلبية كافة احتياجات الكابتن خالد جلال الفنية وما قيل عن وجود اتفاق مع لاعب بعينه غير صحيح".