تأجيل حفل الجوكر على مسرح الزمالك المقرر إقامته اليوم

كشف مسرح الزمالك من تأجيل حفل الرابر أحمد ناصر “الجوكر” والذى كان من المقرر إقامته اليوم فى السابعة مساء.

ويعد الحفل بمثابة العودة للجوكر بعد اعتزاله وتراجعه مرة أخرى .

احتلت أغنية الجوكر الجديدة "رقم 1 ده مش انت" المرتبة الثانية في تريند يوتيوب منذ صباح اليوم، وأصبحت أرقام مشاهداتها في تصاعد مستمر، خاصة أنه يعود بعد غياب لفترة طويلة.

طرح الجوكر الأغنية عبر قناته الخاصة، وكتب كلماتها ولحنها، واعتقد البعض أنها موجهة للفنان محمد رمضان الذي يلقب نفسه دائما بـ"نمبر وان".

ألحان أغنية "رقم 1 ده مش انت" مشابهة لأغنية "تسلا" التي طرحها المغني والرابر مروان موسى منذ حوالي شهرين واقتربت من تحقيق حوالي 8 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

يعود الجوكر الذي يصفه البعض بأحد أيقونات الراب في مصر، بعد غياب دام أكثر من عامين تناثرت خلالهما شائعات قراره اعتزال الغناء، ليقرر تعويض جمهوره عن الاختفاء طوال تلك المدة عبر عمل غنائي مثير للجدل تم تصويره بشكل فيديو كليب في منطقة الهرم.

وحملت الأغنية شرارة انطلاقة فنية للجوكر عبر التجديد الكامل في محتوى الكلمات والموسيقى وحتى "الستايل" الخاص به شخصيا، ليعلن بها عودته لساحة الراب بشكل جديد ومختلف كليا عن جميع أعماله السابقة.