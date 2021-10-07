عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حفل الجوكر على مسرح الزمالك المقرر إقامته اليوم

صدى البلد

كشف مسرح الزمالك من تأجيل حفل الرابر أحمد ناصر “الجوكر” والذى كان من المقرر إقامته اليوم فى السابعة مساء.

ويعد الحفل بمثابة العودة للجوكر بعد اعتزاله وتراجعه مرة أخرى .

 

احتلت أغنية الجوكر الجديدة "رقم 1 ده مش انت" المرتبة الثانية في تريند يوتيوب منذ صباح اليوم، وأصبحت أرقام مشاهداتها في تصاعد مستمر، خاصة أنه يعود بعد غياب لفترة طويلة. 

 

طرح الجوكر الأغنية عبر قناته الخاصة، وكتب كلماتها ولحنها، واعتقد البعض أنها موجهة للفنان محمد رمضان الذي يلقب نفسه دائما بـ"نمبر وان". 

 

ألحان أغنية "رقم 1 ده مش انت" مشابهة لأغنية "تسلا" التي طرحها المغني والرابر مروان موسى منذ حوالي شهرين واقتربت من تحقيق حوالي 8 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”. 

يعود الجوكر الذي يصفه البعض بأحد أيقونات الراب في مصر، بعد غياب دام أكثر من عامين تناثرت خلالهما شائعات قراره اعتزال الغناء،  ليقرر تعويض جمهوره عن الاختفاء طوال تلك المدة عبر عمل غنائي مثير للجدل تم تصويره بشكل فيديو كليب في منطقة الهرم. 

 

وحملت الأغنية شرارة انطلاقة فنية للجوكر عبر التجديد الكامل في محتوى الكلمات والموسيقى وحتى "الستايل" الخاص به شخصيا، ليعلن بها عودته لساحة الراب بشكل جديد ومختلف كليا عن جميع أعماله السابقة.

مسرح الزمالك احمد ناصر رقم 1 ده مش انت الجوكر حفلات مسرح الزمالك

ترشيحاتنا

"المهن التمثيلية": إضافة جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح

كيف أتوب من كثرة الذنوب.. الإفتاء توضح أفضل طريقة للإقلاع عن المعاصي

أخبار الرياضة| فرصة أفشة الأخيرة لكسب ثقة كيروش.. الشناوي ليس مصابا.. حدثت أزمة وتم احتواؤها.. الشرطة الإنجليزية تقبض على هدف ليفربول في الميركاتو

أخبار السيارات| زيادة في سعر سوزوكي اسبريسو بالسوق المحلى.. مزاد جديد للسيارات فى مصر.. طرح سوزوكي أرتيجا 2022 بزيادة سعرية

دراسة تكشف سبب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7- 10- 2021.. والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

إيهاب جلال: راض عن أداء فريقي وجاهدنا لآخر نفس أمام بطل العرب

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 7-10-2021

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وجوازات السفر

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

أدعية الفجر مستجابة .. 4 كلمات رددها النبي

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ