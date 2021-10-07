عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلى مستوى في 14 شهرا.. ماذا حدث لـ أسعار الدولار اليوم؟

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 14 شهرا مقابل اليورو، إذ زادت احتمالات اتخاذ المركزي الأمريكي إجراءً في وقت أقرب لإعادة السياسة إلى طبيعتها، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

واستقرت العملة الأمريكية عند 1.15525 دولار لليورو، بعد أن ارتفعت إلى 1.1529 دولار أمس، الأربعاء، للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ليسجل 94.252 نقطة بعد ارتفاع بما يقرب من 0.5% خلال الجلستين الماضيتين.

وبالنسبة للعملات الرقمية، حلقت عملة "البيتكوين"، أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 55800 دولار أمس، وكانت في أحدث التعاملات عند حوالي 54776 دولارا.

أسعار الدولار أزمة الدولار أسعار الدولار والعملات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الدولار

ترشيحاتنا

حالة تأهب قصوى.. إسرائيل تحذر سفاراتها بالعالم من هجمات إيرانية محتملة

صادرات مصر من الحديد تتخطى مليار دولار بنمو 197% العام الجارى.. بالأرقام

نشرة مرور الجيزة.. استقرار تام في جميع الشوارع والميادين

بعد غياب طويل.. سهير البابلي تظهر لتحذر جمهورها

حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة.. تعرف على كيفية استخراجها وشروطها

لو رصيدك خلص.. استلف واشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرها 5 أشهر.. مصير أب يخنق طفلته الرضيعة حتى الموت

إيهاب جلال: راض عن أداء فريقي وجاهدنا لآخر نفس أمام بطل العرب

حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة.. تعرف على كيفية استخراجها وشروطها

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

العام الجديد| تعرف على عدد أيام الدراسة وموعد الامتحانات والإجازة

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وجوازات السفر

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 7-10-2021

أخبار الرياضة| فرصة أفشة الأخيرة لكسب ثقة كيروش.. الشناوي ليس مصابا.. حدثت أزمة وتم احتواؤها.. الشرطة الإنجليزية تقبض على هدف ليفربول في الميركاتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ