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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب طويل.. سهير البابلي تظهر لتحذر جمهورها

سهير البابلي
سهير البابلي

أطلت الفنانة القديرة سهير البابلي في أحدث ظهور لها من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وظهرت سهير البابلي خلال الفيديو؛ وهي تحذر من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وقالت سهير البابلي: «يلا يا حبايبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم".
 

وتابعت سهير البابلي:"  لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا.. أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان لأولادي ولأولاد ولادي».


وعاصرت سهير البابلي  ، منذ بدايتها، أهم نجوم الزمن الجميل، فقد تعاونت مع عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى وفاتن حمامة وعمر الشريف وفؤاد المهندس، ورغم ذلك لم يغويها سحر السينما لكنها عشقت المسرح، وأصبحت إحدى ملكاته في عصره الذهبي.

 

نافست  سهير البابلي نجمات المسرح في عصور الزهو: سميحة أيوب، سناء جميل، وسهير المرشدي، وقدمت عددا من الروائع على خشبته، وظلت منذ الستينات وحتى التسعينات تحصد نجاحات متتالية على المسرح.

 

ورغم تأثر معظم المشاهدين بالسينما والتليفزيون، إلا أنها استطاعت ترك بصمة في حياتنا اليومية من خلال بعض أعمالها المسرحية، خاصة التي تم تصويرها وعرضها تليفزيونيًا، وعلى رأس هذه الأعمال المسرحية "مدرسة المشاغبين" مع الفنانين: عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد زكي، هادي الجيار، يونس شلبي، وحسن مصطفى، حيث استطاعت رغم وقوفها أمام "أباطرة الكوميديا" عادل إمام وسعيد صالح، أن تفرض شخصيتها، ولا تكون ذات حضور باهت كمعظم "الكوميديانات".

 

وقدمت سهير البابلي بعدها عددًا من المسرحيات التي تتسم بـ"الكوميديا السياسية" الساخرة، وانتقاد الأوضاع السياسية في هذا الوقت، مثل: "على الرصيف، عطية الإرهابية، العالمة باشا، القضية"، وغيرها.

إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع سهير البابلي:

استعادت الفنانة إسعاد يونس ذكرياتها مع الفيلم الكوميدي الشهير "بكيزة وزغلول" الذي تم طرحه عام 1986" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت إسعاد يونس في صورة تجمعها مع صديقتها الفنانة سهير البابلي، وعلقت"بيكي وزغلول" نالت إعجاب متابعيها. 
 

يذكر أن "بكيزة وزغلول"، تأليف إسعاد يونس، بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين.

سهير البابلى فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد سميحة أيوب رواد مواقع التواصل الإجتماعي احدث ظهور لها

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