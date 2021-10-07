مناظرة ٥١٠ رؤوس ماشية فى قافلة بيطرية مجانية بقرية المراشدة في قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومعهد تناسليات الهرم نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.



وأضاف محافظ قنا، بأن القافلة نجحت فى مناظرة ٥١٠ رؤوس ماشية متنوعة "أبقار ، جاموس ، خيول" ضد الأمراض المختلفة مثل الباطنة والجراحة والفحص التناسلي باستخدام السونار وكذلك علاج الطفليات الداخلية والخارجية البيطرية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن القافلة تضمنت عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أنه شارك في هذه القافلة أساتذة وخبراء معهد التناسليات وأطباء مديرية الطب البيطري.

وقال الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى بـ قنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى الأكثر احتياجا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأضاف يوسف، بأن المديرية تحرص على تنظيم قوافل دورية لتوعية المزارعين بآخر المستجدات فى مجال تربية الحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية بجانب الأدوار الأخرى فى متابعة الأسواق حفاظاً على صحة المواطنين.

قافلة بيطرية بقنا

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