محافظ البحيرة يعلن عن إقامة معهد أزهري في مركز شبراخيت

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة معهد ديني ابتدائى و اعدادى ازهرى على مساحة 9 قراريط الواقعة بحوض الترابيع نمرة 4 قسم أول زمام جمعية جويد مركز شبراخيت تبرع أحد المواطنين.

إقامة معهد ديني ابتدائى و اعدادى أزهرى بمركز شبراخيت

أوضح محافظ البحيرة، أن هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2019 م.

ويأتي ذلك طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الادارة الزراعية بشبراخيت ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مع إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.