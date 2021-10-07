عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء محمد الغبارى: قناة السويس تمتلك مقومات عظمى للتجارة العالمية

اللواء محمد الغبارى
اللواء محمد الغبارى

قال اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق،  إن مصر تمتلك موقع استراتيجى حيوى ولديها القدرة للحفاظ عليه ومنها قناة السويس التى تعد واحدة من أهم الركائز التى تدر دخل قومى لمصر .


وأضاف “الغبارى”، خلال حواره ببرنامج "كنوز مصر" المذاع على التليفزيون المصرى ، أن قناة السويس تمتلك مقومات عظمى للتجارة العالمية ، لافتا إلى أن مصر دولة حضارية منذ 7 آلاف سنة ترسخ جذورها أعلى ضفاف وادى النيل .


ونوه بأن  مصر مستهدفة سواء من الدول الكبرى التي تريد المحافظة على مصالحها، أو دول تريد إزاحتها من مكانتها .

وأشار إلى أن القدماء المصريين امتلكوا علوم متقدمة تنوعت مجالاتها ما بين علم النحت ، التحنيط ، العلوم الفلكية واستطاعو وضع تابوت وزنه أطنان داخل مقبرة فتحتها 2 متر فقط دون استخدام أى وسيلة تكنولوجية .

القدماء المصريين قناة السويس وطن قدماء المصريين التليفزيون المصري المصريين

ترشيحاتنا

القائمة العربية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتعليم لغة الضاد في مدارس إسرائيل

بدء تشغيل مكتب رقمي لنيابات الأسرة بالعريش.. والقومي للمرأة يشكر النائب العام

التعليم : لا تراجع عن تنظيم طابور الصباح في جميع مدارس مصر

فرق خبرة ..شاهد بوستر فيلم دلال عبد العزيز.. وماذا قال محمد الشرنوبي

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع عمرو الحلواني

وزير الزراعة: فتح باب تصدير الدواجن المصنعة ومنتجاتها إلى الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ