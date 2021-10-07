اللواء محمد الغبارى: قناة السويس تمتلك مقومات عظمى للتجارة العالمية

قال اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مصر تمتلك موقع استراتيجى حيوى ولديها القدرة للحفاظ عليه ومنها قناة السويس التى تعد واحدة من أهم الركائز التى تدر دخل قومى لمصر .



وأضاف “الغبارى”، خلال حواره ببرنامج "كنوز مصر" المذاع على التليفزيون المصرى ، أن قناة السويس تمتلك مقومات عظمى للتجارة العالمية ، لافتا إلى أن مصر دولة حضارية منذ 7 آلاف سنة ترسخ جذورها أعلى ضفاف وادى النيل .



ونوه بأن مصر مستهدفة سواء من الدول الكبرى التي تريد المحافظة على مصالحها، أو دول تريد إزاحتها من مكانتها .

وأشار إلى أن القدماء المصريين امتلكوا علوم متقدمة تنوعت مجالاتها ما بين علم النحت ، التحنيط ، العلوم الفلكية واستطاعو وضع تابوت وزنه أطنان داخل مقبرة فتحتها 2 متر فقط دون استخدام أى وسيلة تكنولوجية .