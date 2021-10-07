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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا عن أنباء توليه تدريب الأهلي : لا تعليق

فيريرا المدير الفني
فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك

زاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، الغموض، بشأن إمكانية توليه تدريب فريق الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خلفا لـ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

كانت صحيفة “ ناسيونال” البرتغالية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن إدارة النادي الأهلي، توصلت إلى اتفاق مع فيريرا، لتولي القيادة الفنية للفريق.

وقال فيريرا لـ “ صدى البلد” ردا على أنباء توليه تدريب الأهلي :" ليس لدي ما أقوله حول هذا الأمر".

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يذكر أن فيريرا تولى تدريب فريق الزمالك، في الفترة من 9 فبراير  2015، حتى 21 نوفمبر من العام ذاته، وقاد الفارس الأبيض للتتويج بالثنائية التاريخية ( الدوري - كأس مصر).

شوبير : هناك حالة من القلق فى الأهلي بسبب موسيمانى
 

في سياق متصل، كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن هناك حالة من القلق داخل النادى الأهلى بشأن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم .

وقال شوبير عبر برنامج الإذاعى : “  فى حاجة من القلق تجاه ، مش فاهمه شوية هيجدد سنة، وشوية العلاقة محترمة والكلام بيروح وبيجى ” .

وأضاف شوبير : “ موسيمانى يقود تدريبات الأهلى بشكل طبيعى فى الوقت الحالى ، ولكن لدى تحفظ على عدم خوضه مباريات ودية خلال الأيام الجارية، وذلك لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة ”.

فيريرا الأهلى موسيمانى النادي الأهلي الزمالك

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