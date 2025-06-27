أحمد كريمة: التقنيات الحديثة ستؤدي للإلحاد.. وChatGPT سيخطب الجمعة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن استخدام التقنيات الحديثة في الأمور الدينية ستؤدي إلى الإلحاد، موضحًا أن أول آية نزلت في القرآن الكريم تدل على إعجاز الله في الخلق، والله قال: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن ما يبحثون عنه؛ هو إلغاء الذي خلق، وفي هذه الحالة سيصبح الإنسان عبدًا لـ آلة.

ولفت إلى أن الجميع في هذه الفترة يريدون أن يجعلوا الذكاء الاصطناعي يقوم بكل شيء، وفي الفترة المقبلة سنجد «شات جي بي تي» يخطب الجمعة في المستقبل بدلا من الشيخ، وقد يكون هو الإمام في الصلاة، وهذا أمر كارثي.