الدفاع عن الأطفال : ما يحدث في غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة

قال أليكس كارماروتوس، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، إن ما يجري في قطاع غزة من استهداف مباشر للمدنيين، خصوصًا عند نقاط توزيع المساعدات، يمثل "كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث"، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

وخلال مداخلة من جنيف عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد كارماروتوس أن الوضع في غزة بلغ مرحلة المأساة المطلقة، مشيرًا إلى أن المنظمة وثّقت عشرات الحالات لأطفال توفوا نتيجة الجوع ونقص المياه، ما يكشف عمق الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن المنظمة درست 33 حالة لأطفال في غزة، وتبين أن بعضهم توفي بسبب سوء التغذية الحاد، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأطفال وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.

وشدد المدير التنفيذي على أن استخدام الجوع كسلاح ضد السكان هو جريمة ممنهجة، داعيًا المجتمع الدولي إلى فرض إجراءات صارمة على الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من تكرار هذه الممارسات اللاإنسانية.