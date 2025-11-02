قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وفاة كل دقيقة .. ماذا فعلت الحرارة بالبشر حول العالم؟

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري
أمينة الدسوقي

في تحذير صارخ من تداعيات أزمة المناخ، كشف تقرير دولي حديث أن الاحتباس الحراري بات يتسبب في وفاة شخص واحد كل دقيقة حول العالم، نتيجة موجات الحر القاتلة وتلوث الهواء وحرائق الغابات وانتشار الأمراض المرتبطة بالمناخ مثل حمى الضنك.

ارتفاع غير مسبوق في الوفيات الحرارية

ووفقا لتقرير "مؤشر لانسيت لتغير المناخ والصحة لعام 2025"، الصادر عن جامعة كوليدج لندن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومشاركة أكثر من 128 خبيراً من 70 مؤسسة عالمية، فإن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة ارتفع بنسبة 23% منذ تسعينيات القرن الماضي.

الاحتباس الحراري

وبحسب الأرقام، بلغ متوسط الوفيات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة 546 ألف حالة سنويا بين عامي 2012 و2021، أي ما يعادل نحو 1500 وفاة يومياً، أو وفاة واحدة كل دقيقة تقريباً.

19 يوماً قاتلاً في السنة

أوضح التقرير أن الإنسان العادي تعرض خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى 19 يوماً سنوياً من الحرارة المهددة للحياة، منها 16 يوماً كانت لتختفي لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري.

وأشار إلى أن الحرارة المرتفعة تسببت في خسارة 639 مليار ساعة عمل خلال عام 2024، وهو ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأقل نمواً.

تلوث الهواء يقتل الملايين

ورغم التقدم في خفض استخدام الفحم خلال العقد الماضي، مما أنقذ نحو 400 شخص يومياً، إلا أن التقرير حذر من أن استمرار تمويل مشروعات الوقود الأحفوري بمعدلاتها الحالية يجعل تحقيق مستقبل صحي للبشرية أمراً شبه مستحيل.

وأكد التقرير أن احتراق الوقود الأحفوري لا يسهم فقط في تسخين الكوكب، بل يؤدي أيضاً إلى تلوث هوائي قاتل يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنوياً.

حرائق وجفاف ومجاعة

كما سجل عام 2024 رقماً قياسياً في الوفيات الناتجة عن حرائق الغابات، بلغ 154 ألف وفاة، نتيجة موجات الجفاف والحرارة المتزايدة.

وأدت هذه الظواهر أيضاً إلى تلف المحاصيل ونفوق الماشية، ما تسبب في ارتفاع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 123 مليون شخص إضافي في عام 2023 مقارنة بمتوسط العقود السابقة.

تحذير من المستقبل

وختم التقرير بالتأكيد على أن الأضرار الصحية الناجمة عن التغير المناخي ستزداد سوءا ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وجذرية للحد من الانبعاثات الكربونية والتحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، داعيا إلى اعتبار الصحة العامة محوراً أساسياً في سياسات المناخ العالمية.

أزمة المناخ تداعيات أزمة المناخ الاحتباس الحراري الحرارة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

ترشيحاتنا

روسيا وأوكرانيا

استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة داخل روسيا

الإيجار القديم

لأصحاب الإيجار القديم.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم على السكن البديل

أرشيفية

المشاط: استئناف أعمال اللجنة المشتركة مع لبنان بداية لتطبيق الاتفاقيات وتعزيز التعاون

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فيديو

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد