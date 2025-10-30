قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
صندوق المناخ الأخضر يوجه 3.26 مليار دولار إلى الدول النامية في عام 2025

صندوق المناخ الاخضر
صندوق المناخ الاخضر
أ ش أ

اعتمد مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر (GCF)، مبلغ 1.332 مليار دولار، لتمويل عدد 22 مشروعًا جديدًا للعمل المناخي للدول النامية، ليصل إجمالي التمويل لهذا العام إلى 3.26 مليار دولار، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 2.9 مليار دولار في عام 2021. 

ويؤكد هذا الإنجاز القياسي التزام الصندوق المستمر بتقديم الدعم للدول النامية مع توجهه إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم، البرازيل. وبعد عشر سنوات من الموافقة على مشاريعه الأولى في نوفمبر 2015، وبعد مرور عقد على اعتماد اتفاقية باريس، أصبح لدى صندوق المناخ الأخضر الآن محفظة تضم 336 مشروعًا بقيمة 19.3 مليار دولار من موارده، و78.7 مليار دولار عند إضافة التمويل المشترك المتوقع.

وستوفر هذه المشاريع التمويل اللازم بشكل عاجل لإجراءات التكيف والتخفيف، حيث ستفيد مشاريع التكيف بعضًا من أكثر بلدان العالم تأثرًا بتغير المناخ، وتستهدف بشكل رئيسي أقل البلدان نموًا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية، بينما ستحقق مشاريع التخفيف والمشاريع الشاملة تخفيضات كبيرة في الانبعاثات من خلال الطاقة المتجددة، وإعادة التحريج، واستخدام الأراضي، وكفاءة الطاقة. 

وقال الرئيس المشارك ليف هولمبرج من السويد: "يسرني أن مجلس إدارة الصندوق، في عامه العاشر من البرامج، وافق على محفظة سنوية قياسية، مما يُظهر التزامه بتسريع العمل المناخي. 

ويعكس هذا الإنجاز مدى تنفيذ الصندوق لأجندته الإصلاحية الرئيسية لزيادة فرص الحصول على التمويل وتحقيق نتائج ملموسة للعمل المناخي، ستُحشد العديد من المشاريع المعتمدة تمويلًا كبيرًا من القطاع الخاص، مما يُقدم دليلًا واضحًا على قدرة الصندوق الأخضر للمناخ على تحفيز موارد إضافية في عصر يتطلب نهجًا أكثر إبداعًا لتمويل المناخ.

وقال الرئيس المشارك سيني نافو من مالي "إنّ الاستثمارات البالغة 1.332 مليار دولار التي تمّ الاتفاق عليها في هذا المجلس، ستُوفّر تمويلًا واسع النطاق للمناخ للدول النامية حول العالم، ومع هذه المشاريع الـ 22، يرتفع إجمالي عدد المشاريع المُعتمدة هذا العام إلى 50 مشروعًا، مما يرفع محفظة الصندوق لعام 2025 إلى 3.26 مليار دولار، وهذا يُشير بوضوح إلى التزام الصندوق المُستمر بتقديم دعمه للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك في منطقة البحر الكاريبي خلال الأسبوع نفسه الذي دمر فيه إعصار ميليسا أجزاءً من المنطقة.

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق مافالدا دوارتي "يُعدّ عام 2025 قياسيًا لصندوق المناخ الأخضر، إن تقديم أكثر من 3 مليارات دولار من تمويل المناخ يُثبت أن الإصلاحات التي أجريناها تُمهّد الطريق لنكون الشريك المناخي المُفضّل للدول النامية، ويُولّد هذا الإنجاز الهام زخمًا مُلحًا في مجال العمل المناخي مع اقترابنا من مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم، البرازيل.

وفي هذا السياق، يُركّز اثنان من مشاريع المجموعة B.43 على منطقة الأمازون، حيثُ وافق صندوق المناخ الأخضر على تمويل يزيد عن 220 مليون دولار، وتمكّنا من توفير أكثر من 700 مليون دولار مع شركائنا." 

وقالت "يعد مشروع الأردن-العقبة مثالًا تحويليًا على ذلك، حيث سيخدم مشروع تحلية المياه، وهو أحد أكبر المشاريع في العالم، في نهاية المطاف ما يقرب من نصف سكان الأردن، الذي يُعاني من أحد أدنى مستويات توافر المياه في العالم، وسيُحفّز استثمار صندوق المناخ الأخضر، البالغ 295 مليون دولار مشروعًا بقيمة 6 مليارات دولار." وتابعت بقولها "أودّ أن أهنئ المجلس على عامٍ حافلٍ بالإصلاحات المهمة، بما في ذلك الاعتماد، وقواعد ولوائح الموظفين، وإدارة القرار الاستراتيجي بشأن حضورنا الإقليمي.

واستضاف صندوق المناخ الأخضر الاجتماع الثالث والأربعين للمجلس (B.43) في مقره في سونجدو بكوريا الجنوبية، حيث يحتفل الصندوق أيضًا بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد أولى مشاريعه المناخية.

ويعمل صندوق المناخ الأخضر من خلال شبكة تضم أكثر من 158 وكالة شريكة ("كيانات معتمدة")، ولديها مشاريع في 134 دولة، حيث تضم هذه الشبكة العالمية الفريدة 106 كيانات إقليمية ووطنية (كيانات الوصول المباشر أو DAEs) من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، بالإضافة إلى مؤسسات مالية دولية مثل بنوك التنمية متعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، والبنوك التجارية.

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
فوائد عصير القصب
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
